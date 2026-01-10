День ангела 10 января: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 10 января, день ангела / © unsplash.com

Кто празднует день ангела 10 января

10 января 2026 поздравьте с именинами Анатолия, Григория, Макара, Павла, Петра.

Анатолий — древнегреческое происхождение, означает “житель Анатолии”. В детстве застенчивый, нерешительный. Во взрослом возрасте становится мечтательным, замкнутым.

Григорий — древнегреческое имя, переводится как “слежу”. В детстве бережный, решительный. Во взрослом возрасте становится дерзким, целеустремленным.

Макар — древнегреческие корни, толкуется как “блаженный”. В детстве упорный, искренний. Во взрослом возрасте становится честным, справедливым.

Павел — латинское происхождение, означает “младший”. В детстве отзывчив, способен к сочувствию. Во взрослом возрасте становится тактичным, скромным.

Петр — древнегреческое имя, переводится как “скала”. В детстве нежный, тихий. Во взрослом возрасте становится упрямым, не слушает чужих советов.

День ангела 10 января — душевные поздравления в прозе

День ангела 10 января — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда оберегал тебя от печали и беды, наполнял жизнь радостью, а сердце — светом и теплом.

С Днем ангела! Пусть каждый день приносит счастье, вдохновение и гармонию, а рядом всегда будут верные друзья и искренние люди.

Поздравляю тебя! Желаю, чтобы ангел всегда подсказывал правильные решения, оберегал от неприятностей и даровал душевное спокойствие.

С Днем ангела! Пусть твоя жизнь будет исполнена любовью, счастьем и добротой, а все трудности обходят тебя стороной.

Поздравляю! Желаю, чтобы ангел всегда освещал твой путь, наполнял сердце теплом, а дом — уютом и радостью.