- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 82
- Время на прочтение
- 2 мин
День ангела 10 января: кого и как поздравлять с именинами
10 января 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 10 января
10 января 2026 поздравьте с именинами Анатолия, Григория, Макара, Павла, Петра.
Анатолий — древнегреческое происхождение, означает “житель Анатолии”. В детстве застенчивый, нерешительный. Во взрослом возрасте становится мечтательным, замкнутым.
Григорий — древнегреческое имя, переводится как “слежу”. В детстве бережный, решительный. Во взрослом возрасте становится дерзким, целеустремленным.
Макар — древнегреческие корни, толкуется как “блаженный”. В детстве упорный, искренний. Во взрослом возрасте становится честным, справедливым.
Павел — латинское происхождение, означает “младший”. В детстве отзывчив, способен к сочувствию. Во взрослом возрасте становится тактичным, скромным.
Петр — древнегреческое имя, переводится как “скала”. В детстве нежный, тихий. Во взрослом возрасте становится упрямым, не слушает чужих советов.
День ангела 10 января — душевные поздравления в прозе
Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда оберегал тебя от печали и беды, наполнял жизнь радостью, а сердце — светом и теплом.
***
С Днем ангела! Пусть каждый день приносит счастье, вдохновение и гармонию, а рядом всегда будут верные друзья и искренние люди.
***
Поздравляю тебя! Желаю, чтобы ангел всегда подсказывал правильные решения, оберегал от неприятностей и даровал душевное спокойствие.
***
С Днем ангела! Пусть твоя жизнь будет исполнена любовью, счастьем и добротой, а все трудности обходят тебя стороной.
***
Поздравляю! Желаю, чтобы ангел всегда освещал твой путь, наполнял сердце теплом, а дом — уютом и радостью.