Какой праздник 10 января 2026 года / © ТСН

Реклама

10 января 2026 года — суббота. 1416-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

10 января верующие празднуют День памяти святых Пратулинских мучеников / © pexels.com

Завтра, 10 января, верующие празднуют День памяти святых Пратулинских мучеников. 13 греко-католиков из села Пратулин (теперь территория Польши), которых в 1874 году убили царские войска Российской империи. Они погибли, защищая свою церковь и право оставаться в единстве с Римом, отказавшись перейти в Русскую православную церковь. Мученики стали символом верности вере, духовному мужеству и сопротивлению насильственной русификации. В 1996 году их провозгласил блаженными Папа Иоанн Павел II.

10 января День памяти святителя Григория Нисского / © pexels.com

А еще 10 января День памяти святителя Григория Нисского. Это один из Каппадокийских Отцов Церкви, младший брат святителя Василия Великого. Он был епископом города Нисы и выдающимся богословом и философом. Григорий развил глубокое учение о Святой Троице, духовном росте человека и обожествлении, соединив христианскую веру с античной философией. Церковь чтит его как учителя мистической глубины, богословской тонкости и духовной мудрости.

Реклама

10 января в Украине и мире празднуют Всемирный день метро / © pexels.com

10 января в Украине и мире празднуют Всемирный день метро. Дату избрали в память об открытии первой в мире линии метро в Лондоне в 1863 году. Этот день призван подчеркнуть роль метро как быстрого, безопасного и экологичного вида общественного транспорта, ежедневно обеспечивающего мобильность миллионов людей в крупных городах мира. Праздник также обращает внимание на развитие городской инфраструктуры и устойчивого транспорта.

10 января День доски визуализации / © pexels.com

Также 10 января День доски визуализации. Праздник, который ежегодно выпадает на вторую субботу января, чтобы вдохновить людей визуально формулировать и достигать своих целей. Идея этого дня состоит в том, что создание доски визуализации — коллажа из изображений, слов, цитат, фото и символов — помогает ясно видеть свои мечты, сфокусировать внимание на них и мотивирует двигаться к результатам. Такой инструмент часто используется для личного планирования, постановки целей в год, развития всей жизненной картины.

10 января День сокращения расходов на электроэнергию / © pexels.com

А еще 10 января День сокращения расходов на электроэнергию. Его цель — напомнить о важности энергосбережения, рациональном потреблении ресурсов и уменьшении нагрузки на окружающую среду и семейный бюджет. В этот день поощряют простые шаги: выключать свет и приборы, когда они не нужны, пользоваться энергоэффективной техникой, переходить на LED лампы и формировать сознательные привычки потребления. День подчеркивает, что даже небольшие действия каждого оказывают значительный общий эффект.

10 января празднуют День почитания комнатных растений / © pexels.com

10 января празднуют День почитания комнатных растений. Этот праздник призван напомнить людям о важности комнатных растений в жизни: они очищают воздух, улучшают настроение, создают уют в доме и помогают расслабиться. В этот день советуют особенно ухаживать за растениями: поливать, подкармливать, пересаживать, осторожно очищать листву. Праздник также поощряет больше внимания к природе и развитию экологического сознания даже в квартирных условиях.

Реклама

10 января День горького шоколада / © pexels.com

Также 10 января День горького шоколада. Этот праздник посвящен одному из самых популярных видов шоколада — горькому, содержащему много какао и мало сахара. Цель дня — насладиться насыщенным вкусом горького шоколада, почувствовать его полезные свойства для здоровья (улучшение настроения, концентрации и работы сердечно-сосудистой системы) и открыть для себя новые сорта и рецепты. В этот день советуют смаковать шоколад осознанно, без спешки, наслаждаясь его ароматом и текстурой.