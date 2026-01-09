Церковне свято 10 січня / © unsplash.com

Завтра, 10 січня, в православному календарі день пам’яті святих Пратулинських мучеників. Пратулинські мученики — це група православних священників та мирян, які загинули за віру в східне православ’я на території сучасної Польщі в XIX столітті. Їх шанує Римо-католицька Церква, бо більшість із них відмовилися перейти в унію з Римо-католицькою церквою за наказом російської влади.

Церковне свято 10 січня — день пам’яті святого Григорія Нісського і святого преподобного Маркіяна

Григорій — видатний богослов, філософ і містик, один із Каппадокійських Отців, який значно вплинув на формування християнського вчення про Трійцю та духовне життя людини. Його праці і досі залишаються джерелом мудрості для богословів, філософів і всіх, хто прагне глибокого духовного пізнання.

Григорій Нісський народився близько 335 року в місті Нісса (сучасна Туреччина, Мала Азія) у видатній християнській родині. Його брат Василій Великий став одним із найвпливовіших богословів свого часу, а сестра Макрина Молодша була відомою подвижницею, яка вплинула на духовний розвиток Григорія.

Отримавши ґрунтовну освіту у Кесарії Каппадокійській, він глибоко вивчав філософію, риторику та християнське богослов’я. Від ранньої юності Григорій прагнув до духовної досконалості, і згодом обрав шлях служіння Богу через священство та монашество.

Особливе місце у житті святого Григорія займав аскетизм. Він вважав, що молитва, піст і духовна дисципліна сприяють внутрішньому очищенню та єднанню з Богом. Його духовні настанови підкреслюють важливість постійного самовдосконалення та боротьби зі злом у серці. Григорій Нісський помер близько 395 року у Ніссі.

Святий Маркіян Киринейський — видатний християнський подвижник IV століття, який віддав своє життя молитві, посту та духовному самовдосконаленню. Його шлях є яскравим прикладом аскетизму та відданості Богу, що надихає вірян і сьогодні.

Преподобний Маркіян народився у IV столітті в регіоні Сирії та Палестини, у час, коли християнське чернецтво почало активно розвиватися. Відомо, що його духовним наставником була сім’я, яка шанувала християнську віру, а приклад подвижницького життя сестри та родичів вплинув на його рішення присвятити себе служінню Богу.

Від ранніх років Маркіян прагнув до духовної глибини, і згодом обрав життя пустельника. Він віддалився від світу, оселився у скромній келії та присвятив себе посту, молитві та роздумам про спасіння душі. Навіть світло свічок він замінив на духовне просвітлення, що символізує його безпосереднє єднання з Богом.

Маркіян відомий своєю невпинною молитвою та аскетичними подвигами. Протягом багатьох років він практикував суворий пост і повну відданість духовному життю, уникаючи будь-яких мирських розваг та зручностей. Його келія стала місцем, де панували тиша і спокій, а його приклад привертав увагу інших ченців, які приходили за духовною наукою та порадою.

Попри прохання єпископів залишити пустелю та служити людям Маркіян відмовився, вважаючи, що шлях самотньої молитви є найвищою формою служіння Господу. Під час свого життя він узяв лише двох учнів, дотримуючись суворої дисципліни, але залишаючись головним чином затворником. Наприкінці життя святий Маркіян просив поховати себе таємно, бажаючи уникнути посмертної слави. Ця скромність і відданість Богові стали символом його духовної величі.

Прикмети 10 січня

Ясне небо або мороз вранці — віщує холодну і сніжну погоду на найближчі дні.

Хмарно або тепліше, ніж зазвичай — передвісник вітру та відлиги.

Сильний вітер 10 січня — чекайте на вітряну і малосніжну погоду найближчим часом.

Що завтра не можна робити

Цього дня не варто ледарювати — святого Григорія вважали надзвичайно працьовитим, тому він підтримує тих, хто трудиться. Не можна просто струшувати крихти зі столу: їх слід віддати пташкам або тваринам, щоб уберегтися від хвороб. Також не варто виносити сміття та попіл поспіхом — разом із відходами можна випадково викинути і своє щастя.

Що можна робити завтра

Цього дня люди звертаються до святителя Григорія з молитвою про здоров’я, успіх у справах і навчанні, а також просять про допомогу у сімейних труднощах і гармонії в домі.