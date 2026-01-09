Удар "Орешніком" по Львівщині: в ЗСУ назвали три головні цілі Кремля

Ракетна атака / © ТСН.ua

Реклама

Російська атака по Львівській області новітньою ракетою «Орешнік» викликала бурхливе обговорення. У Службі безпеки України вже підтвердили тип використаної зброї. Втім, експерт зазанчає: військової доцільності у цьому ударі було мало, натомість політичних мотивів — вдосталь.

Про це в ефірі «24 Каналу» розповів офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук.

За словами експерта, використання балістичної ракети середньої дальності по цілях в Україні виглядає абсурдно. «Орешнік» розрахований на ураження об’єктів на відстані понад 5000 кілометрів, тому стріляти ним по близьких цілях — це дороге і неефективне рішення.

Реклама

«Застосовувати її як засіб ураження по території України насправді безглуздо. Удар без бойової частини наніс у десятки, в сотні разів менше ушкоджень», — наголосив Ткачук.

Офіцер підкреслив, що для руйнувань РФ має значно дешевший арсенал: дрони, крилаті ракети та звичайну балістику. Тож практичний результат атаки абсолютно не відповідає її вартості та пафосу російської пропаганди.

Головний товар Кремля — страх

Справжня мета пуску — не руйнування інфраструктури, а психологічний злам. Ткачук упевнений: Москва намагається «продати» свій єдиний ліквідний товар — страх.

«Орешнік використовується тут як ІПСО-шна складова інформаційно-психологічного тиску на цивільне населення України», — пояснив військовий.

Реклама

Ворог розраховує, що на тлі відключень світла та зимових холодів демонстрація «чудо-зброї» змусить українців панікувати та вимагати капітуляції.

Окрім українців, у цієї «вистави» було ще дві цільові аудиторії:

Львівщину обрали невипадково — це регіон, що межує з ЄС та НАТО.

«Ця ракета може долетіти і до Парижа, і до Лісабона», — зазначив експерт.

Реклама

Удар також пов’язують із геополітичними поразками РФ, зокрема затриманням танкерів та ситуацією у Венесуелі. Це спроба Кремля продемонструвати «рішучість» і готовність піднімати ставки у розмові з Вашингтоном.

Нагадаємо, авіаексперт Валерій Романенко заявив, що загроза повторних ударів ракетою «Орешнік» у найближчі місяці є мінімальною. За його словами, Росія не має можливості для серійного виробництва цих ракет і використала їх радше як демонстрацію сили. З посиланням на дані ГУР експерт зазначив, що у Кремля могло бути не більше двох таких ракет, одна з яких уже застосована, а створення нових займе тривалий час.