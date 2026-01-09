ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
313
Час на прочитання
2 хв

Удар "Орешніком" по Львівщині: в ЗСУ назвали три головні цілі Кремля

За словами експерта, Росія використала міжконтинентальну балістику для удару по Львівщині не заради військового ефекту, а для «продажу страху».

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Ракетна атака

Ракетна атака / © ТСН.ua

Російська атака по Львівській області новітньою ракетою «Орешнік» викликала бурхливе обговорення. У Службі безпеки України вже підтвердили тип використаної зброї. Втім, експерт зазанчає: військової доцільності у цьому ударі було мало, натомість політичних мотивів — вдосталь.

Про це в ефірі «24 Каналу» розповів офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук.

За словами експерта, використання балістичної ракети середньої дальності по цілях в Україні виглядає абсурдно. «Орешнік» розрахований на ураження об’єктів на відстані понад 5000 кілометрів, тому стріляти ним по близьких цілях — це дороге і неефективне рішення.

«Застосовувати її як засіб ураження по території України насправді безглуздо. Удар без бойової частини наніс у десятки, в сотні разів менше ушкоджень», — наголосив Ткачук.

Офіцер підкреслив, що для руйнувань РФ має значно дешевший арсенал: дрони, крилаті ракети та звичайну балістику. Тож практичний результат атаки абсолютно не відповідає її вартості та пафосу російської пропаганди.

Головний товар Кремля — страх

Справжня мета пуску — не руйнування інфраструктури, а психологічний злам. Ткачук упевнений: Москва намагається «продати» свій єдиний ліквідний товар — страх.

«Орешнік використовується тут як ІПСО-шна складова інформаційно-психологічного тиску на цивільне населення України», — пояснив військовий.

Ворог розраховує, що на тлі відключень світла та зимових холодів демонстрація «чудо-зброї» змусить українців панікувати та вимагати капітуляції.

Окрім українців, у цієї «вистави» було ще дві цільові аудиторії:

Львівщину обрали невипадково — це регіон, що межує з ЄС та НАТО.

«Ця ракета може долетіти і до Парижа, і до Лісабона», — зазначив експерт.

Удар також пов’язують із геополітичними поразками РФ, зокрема затриманням танкерів та ситуацією у Венесуелі. Це спроба Кремля продемонструвати «рішучість» і готовність піднімати ставки у розмові з Вашингтоном.

Нагадаємо, авіаексперт Валерій Романенко заявив, що загроза повторних ударів ракетою «Орешнік» у найближчі місяці є мінімальною. За його словами, Росія не має можливості для серійного виробництва цих ракет і використала їх радше як демонстрацію сили. З посиланням на дані ГУР експерт зазначив, що у Кремля могло бути не більше двох таких ракет, одна з яких уже застосована, а створення нових займе тривалий час.

Дата публікації
Кількість переглядів
313
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie