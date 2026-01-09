Как выжить в холодной квартире во время блэкаута: советы медика и альпинистки, покорившей Эверест

Блэкаут в Украине

Запастись павербанками, теплой одеждой, одеялами, водой и едой — из-за существенного похолодания и российских обстрелов энергосистемы столичная власть призывает украинцев позаботиться о своей безопасности и комфорте. Что действительно может помочь во время зимнего блэкаута? Советы специалистов и лайфхаки тех, кто разбирается в выживании в условиях холода, собирала корреспондент ТСН Наталья Ткачук.

Такой зимы в Украине не было годами. Непогода парализует дороги, останавливает трамваи и троллейбусы, валит деревья и превращает города в сплошной каток. Как результат — сотни ДТП за сутки, оборванные линии электропередач и массированная атака России на украинскую энергетику.

Зимний блэкаут: опыт выживания

Татьяны Яловчак - альпинистка-рекордсменка, которая покорила Эверест и побывала на самых стремительных вершинах всех континентов. Она знает все о жизни при экстремально низких температурах. После российского обстрела в ее доме на Киевщине с ночи нет света. А значит, и отопления. За это время ее дом уже остыл до 16-ти градусов.

Татьяна Яловчак, альпинистка: «Не все люди знают и понимают, как жить в холодных погодных условиях».

Татьяна Яловчак / © ТСН

Лайфхак №1: Правило «двух бутылок»

Чтобы заснуть в холодном помещении, Татьяна использует проверенный горный метод.

Татьяна Яловчак: «Когда я ложусь спать в палатку в горах, я беру с собой бутылку теплой воды, обязательно. Потому что без нее с холодными конечностями не усну. Если маленькая бутылка — бросаю в ноги, а вторую бутылку беру и обнимаю».

Лайфхак №2: Принцип трехслойности в одежде

Горное снаряжение выдерживает до -40°C, но согреться можно и обычными вещами, если знать правила слоев.

Термобелье (отводит влагу). Флисовая кофта (удерживает тепло). Пуховая куртка (создает изоляцию). «Если на улице минус 20, чтобы было комфортно двигаться, вот эти три слоя — это первое, что должно быть», — отмечает альпинистка.

Лайфхак №3: Не снимайте шапку

Татьяна напоминает старую истину альпинистов: 80% тепла выходит именно через голову. Поэтому в холодной квартире шапка — это обязательный аксессуар даже во время сна.

Кроме того, она советует заворачивать павербанки и батарейки в теплые вещи — так они не будут терять емкость из-за холода.

Лайфхак №4: Горячая еда без плиты

Если плита электрическая, выручит туристическая горелка. Она компактна, и вода в ней закипает за считанные минуты. Благодаря ей Татьяна готовит сублимированную туристическую еду, которая долго хранится и быстро готовится.

Лайфхак №5: Палатка посреди комнаты

Если квартира очень остынет, лучший способ согреться ночью — поставить палатку прямо на кровать или пол.

Анна Серова, семейный врач: «Это как дом в домике, там будет изолированное более теплое место. Для семей с детьми даже обычная игровая палатка может стать домашним „пунктом несокрушимости“. Там можно положить плед, фонарики, и детям будет тепло играть».

Татьяна Яловчак уверена: украинцы адаптируются ко всему.

«Украинцы — удивительные люди, они адаптируются ко всему, лишь бы не быть с „русским миром“», — заключает альпинистка.

