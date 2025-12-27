Мы всю жизнь носили капюшон неправильно: женщина показала трюк, как сделать куртку потеплее

Меховая кайма капюшона имеет большое практическое значение, если ее использовать правильно

Если даже в самой теплой куртке вы все равно мерзнете во время зимних прогулок, возможно, вы просто неправильно пользуетесь ее функциями. Блогерша Джессика Альзамора поделилась в Instagram советом, заставившим тысячи людей взглянуть на свою верхнюю одежду по-новому.

В чем суть трюка

Большинство из нас носит капюшон так, чтобы мех торчал наружу – это выглядит стильно и привычно. Однако Джессика утверждает, что для максимального тепла мех нужно заворачивать внутрь .

Это задумано не для стиля, а для функциональности. Вы должны завернуть его внутрь, вот так. Оно закрывает ваши уши и блокирует воздух», — рассказала блоггер.

По ее словам, если застегнуть куртку до самого верха и заправить мех внутрь капюшона, он создает плотный барьер, не пропускающий ледяной воздух лицу и шее.

Видео вызвало шквал комментариев. Многие пользователи признались, что чувствуют себя так, будто «всю жизнь делали это неправильно».

«Мне столько лет, а я узнал это только сегодня! Где была эта информация в 2008 году?» — шутят в комментариях.

Но есть нюанс: когда мех должен быть снаружи

Впрочем, в комментариях нашлись и эксперты по выживанию в холодном климате, отметившие важную деталь. Мех наружу — это тоже не ошибка, но она имеет другое предназначение.

«Мех предназначен для того, чтобы ловить снежинки до того, как они попадут вам на лицо… Так что его можно носить обоими способами, в зависимости от условий».

Вывод прост:

Если на улице сильный снегопад, оставьте мех наружу , чтобы защитить глаза.

Если снега нет, но дует пронизывающий ветер и сильный мороз – заправьте мех внутрь , как советует Джессика.

Сама автор видео отметила, что этот совет ей когда-то дал педиатр ее ребенка, и этот метод отлично работает для ее семьи.

Сама автор видео отметила, что этот совет ей когда-то дал педиатр ее ребенка, и этот метод отлично работает для ее семьи.