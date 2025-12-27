Будут ли действовать почасовые графики отключений света в Украине 28 декабря: подробности

Отключение света / © ТСН.ua

Ситуация в энергетике остается сложной. Энергетики сообщили о планах по ограничению электроснабжения на завтра, 28 декабря. Мероприятия будут касаться как столицы, так и других регионов Украины, однако будут носить разный характер.

Об этом пишет «Укрэнерго».

По словам энергетиков, в большинстве областей Украины 28 декабря будут применяться графики ограничения мощности. Эти меры направлены прежде всего на промышленных потребителей.

«Причина введения мер ограничения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на объекты энергетической инфраструктуры», — подчеркивают в «Укрэнерго».

Энергетики вынуждены балансировать систему, поскольку мощностей для полного покрытия потребления пока не хватает.

Какая ситуация в Киеве

Отдельно следует выделить ситуацию в столичном регионе. В Киеве и Киевской области невозможно применить прогнозируемые графики. Здесь продолжают действовать аварийные отключения света.

Ремонтные бригады работают в усиленном режиме. Восстановительные работы на всех поврежденных энергообъектах продолжаются непрерывно, чтобы как можно быстрее вернуть свет в жилищах граждан.

Где узнать точный график

Энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме динамична и может изменяться. Потребителям советуют следить за оперативной информацией.

Время и объем применения отключений по конкретному адресу необходимо узнавать на официальных страницах облэнерго в регионе.

В «Укрэнерго» также обратились ко всем украинцам с важной просьбой: когда свет появляется, потреблять его бережно. Это поможет снизить нагрузку на сеть и ускорить восстановление энергосистемы.

Напомним, что сегодня, 27 декабря, армия РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Кафиры запустили десять «Кинжалов», пол тысячи дронов и десятки ракет.