Чи будуть діяти погодинні графіки відключень світла в Україні 28 грудня: подробиці

Відключення світла / © ТСН.ua

Ситуація в енергетиці залишається складною. Енергетики повідомили про плани щодо обмеження електропостачання на завтра, 28 грудня. Заходи стосуватимуться як столиці, так і інших регіонів України, проте матимуть різний характер.

Про це пише «Укренерго».

За словами енергетиків, у більшості областей України 28 грудня будуть застосовуватися графіки обмеження потужності. Ці заходи спрямовані насамперед на промислових споживачів.

«Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури», — наголошують в «Укренерго».

Енергетики змушені балансувати систему, оскільки потужностей для повного покриття споживання наразі не вистачає.

Яка ситуація в Києві

Окремо варто виділити ситуацію у столичному регіоні. У Києві та Київській області наразі неможливо застосувати прогнозовані графіки. Тут продовжують діяти аварійні відключення світла.

Ремонтні бригади працюють у посиленому режимі. Відновлювальні роботи на всіх пошкоджених енергооб’єктах тривають безперервно, аби якнайшвидше повернути світло в оселі громадян.

Де дізнатися точний графік

Енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі є динамічною і може змінюватися. Споживачам радять слідкувати за оперативною інформацією.

Час та обсяг застосування відключень за конкретною адресою необхідно дізнаватися на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

В «Укренерго» також звернулися до всіх українців із важливим проханням: коли світло з’являється, споживати його ощадливо. Це допоможе зменшити навантаження на мережу та пришвидшити відновлення енергосистеми.

Нагадаємо, що сьогодні, 27 грудня, армія РФ завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Окупанти запустили десять «Кинджалів», пів тисячі дронів та десятки ракет.