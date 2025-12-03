ТСН в социальных сетях

03.12.2025
Политика
Политика
2842
2842
Время на прочтение
1 мин

У Путина высказались о «новогоднем перемирии»

В Кремле говорят, о других процессах, которые сейчас держат.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Владимир Путин.

Владимир Путин. / © Associated Press

В Кремле говорят, мол, пока не обсуждалась возможность приостановки боевых действий на период новогодних праздников.

Об этом заявил спикер диктатора РФ Дмитрий Песков.

По его словам, о «новогоднем перемирии» на фронте пока речь не идет.

«Пока об этом речь не шла. Сейчас идет совсем другой процесс», — сказал представитель Кремля.

Впрочем, деталей о том, какой именно «иной процесс» подразумевается, он не сообщил.

Напомним, 2 декабря в Москве состоялась встреча диктатора РФ Владимира Путина и представителей США — спецпосланника Стива Виткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера, являющегося зятем Дональда Трампа.

В Кремле заявили, что компромиссного варианта плана по Украине пока нет. По словам помощника российского диктатора Юрия Ушакова, есть некоторые наработки американцев. Впрочем, добавил он, «часть из них приемлема для нас, а часть не подходит».

