У Путина высказались о «новогоднем перемирии»
В Кремле говорят, о других процессах, которые сейчас держат.
В Кремле говорят, мол, пока не обсуждалась возможность приостановки боевых действий на период новогодних праздников.
Об этом заявил спикер диктатора РФ Дмитрий Песков.
По его словам, о «новогоднем перемирии» на фронте пока речь не идет.
«Пока об этом речь не шла. Сейчас идет совсем другой процесс», — сказал представитель Кремля.
Впрочем, деталей о том, какой именно «иной процесс» подразумевается, он не сообщил.
Напомним, 2 декабря в Москве состоялась встреча диктатора РФ Владимира Путина и представителей США — спецпосланника Стива Виткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера, являющегося зятем Дональда Трампа.
В Кремле заявили, что компромиссного варианта плана по Украине пока нет. По словам помощника российского диктатора Юрия Ушакова, есть некоторые наработки американцев. Впрочем, добавил он, «часть из них приемлема для нас, а часть не подходит».