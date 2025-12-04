Половина європейців вірять у війну з РФ, ще стільки ж вважає Трампа ворогом ЄС

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Майже половина європейців вважають президента США Дональда Трампа «ворогом Європи», ще більше оцінюють ризик війни з Росією як високий, а більше двох третин вважають, що їхня країна не зможе захистити себе у разі війни.

Про це повідомляє The Guardian.

Опитування, проведене в дев’яти країнах для паризької платформи Le Grand Continent, також показало, що майже три чверті респондентів хочуть, щоб їхня країна залишилася в ЄС, і майже стільки ж вважають, що вихід з Союзу завдав шкоди Великій Британії.

Реклама

Результати опитування також показали, що в середньому 48% респондентів у дев’яти країнах вважають Трампа відвертим ворогом — від 62% у Бельгії та 57% у Франції до 37% у Хорватії та 19% у Польщі.

Однак європейці все ще вважають відносини з США стратегічно важливими: на запитання, яку позицію ЄС повинен зайняти щодо американського уряду, найпопулярнішим варіантом (48%) був компроміс.

Опитування, проведене у Франції, Італії, Іспанії, Німеччині, Польщі, Португалії, Хорватії, Бельгії та Нідерландах, також показало, що відносна більшість респондентів (51%) вважають ризик відкритої війни з Росією найближчими роками високим, а 18% вважають його дуже високим.

За даними опитування, впевненість у військових можливостях своїх країн була низькою скрізь: 69% респондентів у дев’яти країнах заявили, що вважають свою державу «не дуже» або «зовсім не» здатною захистити себе від російської агресії.

Реклама

Нагадаємо, рейтинг Дональда Трампа опустився до 38% підтримки серед американців — найнижчого показника за весь його другий термін. Зниження популярності пов’язують із високою вартістю життя та суперечливим підходом Трампа до розкриття файлів про справу померлого мільярдера Джеффрі Епштейна.