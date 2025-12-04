ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
73
Час на прочитання
2 хв

Половина європейців вірять у війну з РФ, ще стільки ж вважає Трампа ворогом ЄС

Європейці фіксують високий ризик війни з Росією та сумніваються у здатності своїх держав захиститися.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Майже половина європейців вважають президента США Дональда Трампа «ворогом Європи», ще більше оцінюють ризик війни з Росією як високий, а більше двох третин вважають, що їхня країна не зможе захистити себе у разі війни.

Про це повідомляє The Guardian.

Опитування, проведене в дев’яти країнах для паризької платформи Le Grand Continent, також показало, що майже три чверті респондентів хочуть, щоб їхня країна залишилася в ЄС, і майже стільки ж вважають, що вихід з Союзу завдав шкоди Великій Британії.

Результати опитування також показали, що в середньому 48% респондентів у дев’яти країнах вважають Трампа відвертим ворогом — від 62% у Бельгії та 57% у Франції до 37% у Хорватії та 19% у Польщі.

Однак європейці все ще вважають відносини з США стратегічно важливими: на запитання, яку позицію ЄС повинен зайняти щодо американського уряду, найпопулярнішим варіантом (48%) був компроміс.

Опитування, проведене у Франції, Італії, Іспанії, Німеччині, Польщі, Португалії, Хорватії, Бельгії та Нідерландах, також показало, що відносна більшість респондентів (51%) вважають ризик відкритої війни з Росією найближчими роками високим, а 18% вважають його дуже високим.

За даними опитування, впевненість у військових можливостях своїх країн була низькою скрізь: 69% респондентів у дев’яти країнах заявили, що вважають свою державу «не дуже» або «зовсім не» здатною захистити себе від російської агресії.

Нагадаємо, рейтинг Дональда Трампа опустився до 38% підтримки серед американців — найнижчого показника за весь його другий термін. Зниження популярності пов’язують із високою вартістю життя та суперечливим підходом Трампа до розкриття файлів про справу померлого мільярдера Джеффрі Епштейна.

Дата публікації
Кількість переглядів
73
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie