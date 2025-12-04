- Дата публікації
Медведєв знов погрожує Європі війною: яка причина цього разу
Конфіскація заблокованих російських активів Євросоюзом для репарацій Україні буде розцінена як "особливий casus belli".
Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв знову виступив із погрозами на адресу Європи. Цього разу причиною стало обговорення в Євросоюзі можливості використання заблокованих російських активів для допомоги Україні.
Медведєв заявив, що такі дії можуть бути кваліфіковані як "особливий casus belli" (привід для війни) з "усіма наслідками".
Медведєв прокоментував можливість конфіскації російських активів, заблокованих, зокрема, у Бельгії, шляхом видачі так званого репараційного кредиту.
Він заявив, що якщо "божевільний Євросоюз спробує все-таки вкрасти російські активи", то такі дії можуть бути кваліфіковані як "особливий casus belli з усіма наслідками, що випливають для Брюсселя та окремих країн ЄС".
Медведєв також пригрозив, що повернення цих коштів може статися не через суд, а "шляхом справжніх репарацій, сплачених у натуральній формі поваленими ворогами Росії".
