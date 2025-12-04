ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
856
Час на прочитання
1 хв

Медведєв знов погрожує Європі війною: яка причина цього разу

Конфіскація заблокованих російських активів Євросоюзом для репарацій Україні буде розцінена як "особливий casus belli".

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Дмитро Медведєв

Дмитро Медведєв / © Associated Press

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв знову виступив із погрозами на адресу Європи. Цього разу причиною стало обговорення в Євросоюзі можливості використання заблокованих російських активів для допомоги Україні.

Медведєв заявив, що такі дії можуть бути кваліфіковані як "особливий casus belli" (привід для війни) з "усіма наслідками".

Медведєв прокоментував можливість конфіскації російських активів, заблокованих, зокрема, у Бельгії, шляхом видачі так званого репараційного кредиту.

Він заявив, що якщо "божевільний Євросоюз спробує все-таки вкрасти російські активи", то такі дії можуть бути кваліфіковані як "особливий casus belli з усіма наслідками, що випливають для Брюсселя та окремих країн ЄС".

Медведєв також пригрозив, що повернення цих коштів може статися не через суд, а "шляхом справжніх репарацій, сплачених у натуральній формі поваленими ворогами Росії".

Нагадаємо, генсек НАТО розповів, чи отримає Україна заморожені російські активи.

Раніше повідомлялося, що одна з пропозицій в новому “мирному плані” США для України може зірвати використання заморожених російських активів для надання Києву кредиту в розмірі 140 млрд євро.

Дата публікації
Кількість переглядів
856
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie