Медведєв знов погрожує Європі війною: яка причина цього разу

Дмитро Медведєв / © Associated Press

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв знову виступив із погрозами на адресу Європи. Цього разу причиною стало обговорення в Євросоюзі можливості використання заблокованих російських активів для допомоги Україні.

Медведєв заявив, що такі дії можуть бути кваліфіковані як "особливий casus belli" (привід для війни) з "усіма наслідками".

Медведєв прокоментував можливість конфіскації російських активів, заблокованих, зокрема, у Бельгії, шляхом видачі так званого репараційного кредиту.

Він заявив, що якщо "божевільний Євросоюз спробує все-таки вкрасти російські активи", то такі дії можуть бути кваліфіковані як "особливий casus belli з усіма наслідками, що випливають для Брюсселя та окремих країн ЄС".

Медведєв також пригрозив, що повернення цих коштів може статися не через суд, а "шляхом справжніх репарацій, сплачених у натуральній формі поваленими ворогами Росії".

