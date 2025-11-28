Китай зробив заяву щодо мирного врегулювання в Україні

Китай заявив про підтримку мирних переговорів щодо України / © Associated Press

Китай заявив про свою підтримку мирних переговорів для врегулювання «української кризи» — так офіційний Пекін називає війну, розв’язану Росією проти України.

Про це заявила на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, передає Укрінформ.

При цьому чиновниця додала, що Китай взаємодіє як з Росією, так і з Україною, для якнайшвидшого завершення війни.

«Від самого початку кризи Китай, як постійний член Ради Безпеки ООН та відповідальна велика країна, завжди взаємодіяв з усіма сторонами, включаючи Україну та Росію, і відігравав конструктивну роль для пошуку політичного вирішення конфлікту», — заявила Мао Нін.

Речниця китайського зовнішньополітичного відомства запевнила, що її країна підтримує «всі зусилля, що сприяють миру».

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп та голова КНР Сі Цзіньпін провели телефонну розмову, в якій обговорювали війну в Україні.