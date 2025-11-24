Керолайн Левітт / © Associated Press

Після зустрічі української та американської делегацій у Женеві щодо узгодження мирного плану залишилося «лише декілька розбіжностей».

Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає Sky News.

За її словами, переговори щодо припинення війни в Україні були продуктивними, але «залишається кілька пунктів розбіжностей, над якими наші команди продовжують працювати».

Левітт підтвердила, що наразі немає планів зустрічі Трампа та Володимира Зеленського цього тижня.

Вона додає, що переглянутий план потрібно буде знову представити росіянам.

«Відчувається терміновість. Президент (Трамп — Ред.) хоче, щоб ця угода була укладена, і щоб ця війна закінчилася», — каже вона.

Левітт визнала, що Трамп чинить великий тиск як на Путіна, так і на Зеленського.

«Президент США хоче, щоб ця угода „була укладена якомога швидше“, — сказала речниця Білого дому, відповідаючи на запитання, чи дотримується Трамп свого терміну для України — досягнення угоди до четверга.

«Трамп є президентом мирного часу. Він залишається оптимістичним і сповненим надії, і я знаю, що наші команди працюють цілодобово, щоб спробувати завершити цю угоду», — додала речниця.

На запитання про розмову Трампа з головою Китаю Сі Цзіньпіном вона відповіла, що питання Росії та України порушувалося, але основна увага під час розмови була зосереджена на американо-китайських відносинах.

Раніше повідомлялося, що Трамп зустрінеться зі своїм держсекретарем Марко Рубіо, щоб обговорити оновлений мирний план щодо України.