Шантаж під виглядом миру: що кажуть у США та як відреагували на план капітуляції України

У Вашингтоні розгорівся скандал навколо так званого «плану з 28 пунктів», який був переданий до Києва і, як стверджують американські сенатори, є фактично планом капітуляції, написаним Росією. Після спілкування з Держсекретарем Марком Рубіо, сенатори повідомили, що документ був отриманий від російського спецпредставника Кирила Дмитрієва через американського спецпредставника Стівена Віткоффа.

Сенатори запевнили, що жодна партія у США не підтримує цей документ, а його передача стала наслідком інтриг, а не офіційної політики Вашингтона.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Кошеленко.

Російське походження «плану 28 пунктів»

Американські сенатори зателефонували держсекретареві Марку Рубіо, щоб отримати роз’яснення щодо скандального плану, «злитого» у пресу. Рубіо підтвердив їхні побоювання.

Майк Раундс, сенатор від Республіканської партії, заявив: «Секретар Рубіо був з нами на телефонному дзвінку сьогодні і дуже чітко сказав, що ми були одержувачами пропозицій, які були передані одному із наших представників. Це — не наші рекомендації. Це — не наш мирний план. Це пропозиція, яку ми отримали і як посередники передали».

За даними Рубіо, США не схвалювали цей документ і не вносили до нього жодних правок. Документ був переданий Віткоффу російським спецпредставником Кирилом Дмитрієвим, а «злив» його у пресу здійснили саме росіяни.

Мета «зливу» та політичні інтриги

Сенатори припускають, що Росія сподівалася використати «план 28 пунктів» як додатковий фактор дестабілізації на тлі політичної кризи та корупційного скандалу в Києві.

Видання Bloomberg тим часом розкриває деталі внутрішніх інтриг у Вашингтоні:

Стівен Віткофф приніс російські пропозиції до Президента Трампа. Трамп схвалив їх, «глибоко не вникаючи у зміст, просто тому, що йому пообіцяли результат». Ден Дрісколл (близький товариш віцепрезидента Джейді Венса) став кур’єром, який привіз документ до Києва. Сам Держсекретар Рубіо дізнався про інтриги Віткоффа лише на останньому етапі.

Реакція Києва та запевнення Конгресу

Після розмови з Деном Дрісколлом Президент Володимир Зеленський заявив, що перед Україною стоїть важкий вибір: гідність або ризик втрати ключового партнера.

Проте сенатори запевнили: жодних жорстких дедлайнів і покарань, якщо Україна не погодиться на ці пропозиції, не буде.

Ангус Кінг, сенатор: «Не думаю, що це малося на увазі як жорсткий дедлайн. І наскільки я бачу, питання не стоїть так: „якщо ви не відповісте нам до дня подяки, ми відріжемо вас від даних розвідки або припинимо постачання обладнання Україні“».

Позиція Трампа

Початково Трамп наполягав на дедлайні до 27 листопада і переконував, що Зеленському «доведеться погодитися». Проте вже наступного дня він визнав, що пропозиція «не остаточна» і може зазнати змін. Згодом він опублікував допис, у якому дорікнув, що українське «керівництво» (слово взято в лапки) не виявило жодної вдячності за його зусилля.

Водночас, Марк Ворнер, сенатор від Демократичної партії, висловив сподівання, що Трамп зробить крок назад.

«Я думаю, що президент бачить, як цей односторонній план обернувся проти нього самого через опір з боку українців, європейців, членів Конгресу, його власної партії. І я сподіваюся, що він зробить крок назад і буде трохи розсудливішим», — підсумував Ворнер.

