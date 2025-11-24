- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 786
- Время на прочтение
- 3 мин
Шантаж под видом мира: что говорят в США и как отреагировали на план капитуляции Украины
Сенаторы США прокомментировали "план 28 пунктов", переданный Киеву.
В Вашингтоне разгорелся скандал вокруг так называемого «плана из 28 пунктов», который был передан в Киев и, как утверждают американские сенаторы, является фактически планом капитуляции, написанным Россией. После общения с Госсекретарем Марком Рубио, сенаторы сообщили, что документ был получен от российского спецпредставителя Кирилла Дмитриева через американского спецпредставителя Стивена Уиткоффа.
Сенаторы заверили, что ни одна партия в США не поддерживает этот документ, а его передача стала следствием интриг, а не официальной политики Вашингтона.
Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ольги Кошеленко.
Российское происхождение «плана 28 пунктов»
Американские сенаторы позвонили госсекретарю Марку Рубио, чтобы получить разъяснения относительно скандального плана, «слитого» в прессу. Рубио подтвердил их опасения.
Майк Раундс, сенатор от Республиканской партии, заявил: «Секретарь Рубио был с нами на телефонном звонке сегодня и очень четко сказал, что мы были получателями предложений, которые были переданы одному из наших представителей. Это — не наши рекомендации. Это — не наш мирный план. Это предложение, которое мы получили и как посредники передали».
По данным Рубио, США не одобряли этот документ и не вносили в него никаких правок. Документ был передан Виткоффу российским спецпредставителем Кириллом Дмитриевым, а «слив» его в прессу осуществили именно россияне.
Цель «слива» и политические интриги
Сенаторы предполагают, что Россия надеялась использовать «план 28 пунктов» как дополнительный фактор дестабилизации на фоне политического кризиса и коррупционного скандала в Киеве.
Издание Bloomberg тем временем раскрывает детали внутренних интриг в Вашингтоне:
Стивен Уиткофф принес российские предложения к Президенту Трампу.
Трамп одобрил их, «глубоко не вникая в содержание, просто потому, что ему пообещали результат».
Дэн Дрисколл (близкий друг вице-президента Джейди Вэнса) стал курьером, который привез документ в Киев.
Сам Госсекретарь Рубио узнал об интригах Уиткоффа лишь на последнем этапе.
Реакция Киева и заверения Конгресса
После разговора с Дэном Дрисколлом Президент Владимир Зеленский заявил, что перед Украиной стоит тяжелый выбор: достоинство или риск потери ключевого партнера.
Однако сенаторы заверили: никаких жестких дедлайнов и наказаний, если Украина не согласится на эти предложения, не будет.
Ангус Кинг, сенатор: «Не думаю, что это подразумевалось как жесткий дедлайн. И насколько я вижу, вопрос не стоит так: „если вы не ответите нам до дня благодарения, мы отрежем вас от данных разведки или прекратим поставки оборудования Украине“».
Позиция Трампа
Изначально Трамп настаивал на дедлайне до 27 ноября и убеждал, что Зеленскому «придется согласиться». Однако уже на следующий день он признал, что предложение «не окончательное» и может претерпеть изменения. Впоследствии он опубликовал сообщение, в котором упрекнул, что украинское «руководство» (слово взято в кавычки) не проявило никакой благодарности за его усилия.
В то же время, Марк Уорнер, сенатор от Демократической партии, выразил надежду, что Трамп сделает шаг назад.
«Я думаю, что президент видит, как этот односторонний план обернулся против него самого из-за сопротивления со стороны украинцев, европейцев, членов Конгресса, его собственной партии. И я надеюсь, что он сделает шаг назад и будет немного благоразумнее», — подытожил Уорнер.
на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 13:00 новости 24 ноября. ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЕЗДЕ! Подробности НОВОГО МИРНОГО ПЛАНА! Харьков ПЛАВАЛ!