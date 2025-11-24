Шантаж под видом мира: что говорят в США и как отреагировали на план капитуляции Украины

Путин и Трамп / © ТСН

В Вашингтоне разгорелся скандал вокруг так называемого «плана из 28 пунктов», который был передан в Киев и, как утверждают американские сенаторы, является фактически планом капитуляции, написанным Россией. После общения с Госсекретарем Марком Рубио, сенаторы сообщили, что документ был получен от российского спецпредставителя Кирилла Дмитриева через американского спецпредставителя Стивена Уиткоффа.

Сенаторы заверили, что ни одна партия в США не поддерживает этот документ, а его передача стала следствием интриг, а не официальной политики Вашингтона.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ольги Кошеленко.

Российское происхождение «плана 28 пунктов»

Американские сенаторы позвонили госсекретарю Марку Рубио, чтобы получить разъяснения относительно скандального плана, «слитого» в прессу. Рубио подтвердил их опасения.

Майк Раундс, сенатор от Республиканской партии, заявил: «Секретарь Рубио был с нами на телефонном звонке сегодня и очень четко сказал, что мы были получателями предложений, которые были переданы одному из наших представителей. Это — не наши рекомендации. Это — не наш мирный план. Это предложение, которое мы получили и как посредники передали».

По данным Рубио, США не одобряли этот документ и не вносили в него никаких правок. Документ был передан Виткоффу российским спецпредставителем Кириллом Дмитриевым, а «слив» его в прессу осуществили именно россияне.

Цель «слива» и политические интриги

Сенаторы предполагают, что Россия надеялась использовать «план 28 пунктов» как дополнительный фактор дестабилизации на фоне политического кризиса и коррупционного скандала в Киеве.

Издание Bloomberg тем временем раскрывает детали внутренних интриг в Вашингтоне:

Стивен Уиткофф принес российские предложения к Президенту Трампу. Трамп одобрил их, «глубоко не вникая в содержание, просто потому, что ему пообещали результат». Дэн Дрисколл (близкий друг вице-президента Джейди Вэнса) стал курьером, который привез документ в Киев. Сам Госсекретарь Рубио узнал об интригах Уиткоффа лишь на последнем этапе.

Реакция Киева и заверения Конгресса

После разговора с Дэном Дрисколлом Президент Владимир Зеленский заявил, что перед Украиной стоит тяжелый выбор: достоинство или риск потери ключевого партнера.

Однако сенаторы заверили: никаких жестких дедлайнов и наказаний, если Украина не согласится на эти предложения, не будет.

Ангус Кинг, сенатор: «Не думаю, что это подразумевалось как жесткий дедлайн. И насколько я вижу, вопрос не стоит так: „если вы не ответите нам до дня благодарения, мы отрежем вас от данных разведки или прекратим поставки оборудования Украине“».

Позиция Трампа

Изначально Трамп настаивал на дедлайне до 27 ноября и убеждал, что Зеленскому «придется согласиться». Однако уже на следующий день он признал, что предложение «не окончательное» и может претерпеть изменения. Впоследствии он опубликовал сообщение, в котором упрекнул, что украинское «руководство» (слово взято в кавычки) не проявило никакой благодарности за его усилия.

В то же время, Марк Уорнер, сенатор от Демократической партии, выразил надежду, что Трамп сделает шаг назад.

«Я думаю, что президент видит, как этот односторонний план обернулся против него самого из-за сопротивления со стороны украинцев, европейцев, членов Конгресса, его собственной партии. И я надеюсь, что он сделает шаг назад и будет немного благоразумнее», — подытожил Уорнер.

