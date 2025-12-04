Макрон на зустрічі з Сі зробив важливий заклик щодо України: що сказав

Емманюель Макрон і Сі Цзіньпін на зустрічі 4 грудня у Пекіні / © Associated Press

Президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном 4 грудня закликав Пекін приєднатися до зусиль із досягнення перемир’я в Україні.

Про це повідомляє The Washington Post.

Французький лідер прагне схилити Пекін до того, щоб він посилив тиск на Росію для досягнення перемир’я з Україною. Це відбувається на тлі нещодавньої інтенсифікації дипломатичних зусиль, зосереджених навколо мирного плану, ініційованого з боку США.

«Ми стикаємося з ризиком розпаду міжнародного ладу, який приніс мир у світі на десятиліття, і в цьому контексті діалог між Китаєм і Францією є ще більш важливим, ніж будь-коли», — заявив Макрон.

Він закликав Китай доєднатися до зусиль задля досягнення перемир’я у війні Росії проти України.

«Я сподіваюся, що Китай приєднається до нашого заклику, до наших зусиль, спрямованих на те, щоб якомога швидше досягти хоча б перемир’я (у війні в Україні — ред.) у вигляді мораторію на удари по критичній інфраструктурі«, — сказав президент Франції.

Нагадаємо, під час зустрічі з Макроном Сі заявив, що Китай «підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру» в Україні та готовий відігравати «конструктивну роль» у врегулюванні. Лідер КНР наголосив, що мирна угода має бути «прийнятною для всіх сторін», довготривалою та обов’язковою до виконання.