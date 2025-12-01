У ЄС розраховують на Китай для досягнення перемир’я України та Росії - подробиці

Президент Китаю Сі Цзіньпін / © Associated Press

Франція очікує, що Пекін зможе вплинути на Москву і сприяти домовленості про припинення бойових дій в Україні.

Про це заявив очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро в ефірі BFMTV.

«Ми розраховуємо на Китай, щоб він вплинув на Росію, щоб РФ і Путін нарешті зважилися на перемир’я», — сказав Барро.

За словами французького міністра, Париж сподівається, що Пекін зможе стати посередником у процесі стабілізації ситуації та сприятиме дипломатичним зусиллям щодо припинення війни в Україні.

Барро підкреслив важливість міжнародного тиску на Москву для досягнення результату: «Ми вважаємо, що залучення ключових партнерів, зокрема Китаю, є необхідним для прогресу в переговорах».

Заява прозвучала на тлі недавнього візиту президента України Володимира Зеленського до Парижа, де його приймав президент Франції Еммануель Макрон. Під час зустрічі сторони обговорили поточну безпекову ситуацію, дипломатичні ініціативи та шляхи посилення міжнародної підтримки України.

Міністр закордонних справ Франції зазначив, що країна продовжує роботу над мобілізацією партнерів для активного дипломатичного тиску на Росію, щоб сприяти якнайшвидшому припиненню бойових дій та захисту цивільного населення.

«Франція буде робити все від неї залежне, щоб підтримати мирний процес і залучити до нього якомога більше міжнародних партнерів», — додав Барро.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що секретар РНБО Рустем Умєров зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським у Парижі вже в понеділок, 1 грудня, щоб надати детальний звіт про п’ятигодинну зустріч.

Окрім того, Китай заявив про свою підтримку мирних переговорів для врегулювання «української кризи» — так офіційний Пекін називає війну, розв’язану Росією проти України.