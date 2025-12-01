- Дата публікації
Обстріл Києва: чому понад 500 тис. людей залишились без світла та води — є відповідь
Енергетики попри усі умови оперативно, як могли відновили електропостачання.
У ніч проти 28 на 29 листопада Київ та Київська область пережили одну з найбільш масштабних атак останнього часу. Росія випустила 36 ракет і майже 600 дронів. Основний удар був спрямований на об’єкти передачі та розподілу електроенергії, уражені лінії та підстанції ДТЕК та інших енергокомпаній.
Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК у Telegram.
«Через ураження ліній і підстанцій без світла залишилося понад півмільйона киян та 170 тисяч мешканців області», — повідомили в ДТЕК.
За даними столичної влади, у Києві загинуло щонайменше дві людини, ще близько 30 отримали поранення.
Енергетики виїхали на місця одразу після завершення атаки та працювали цілодобово. Уже за дві доби світло вдалося повернути більшості споживачів у столиці та області.
«Руйнування були серйозними й досі потребують повного відновлення. Світло тримається», — додали в компанії.
Внаслідок атаки зафіксовані також пошкодження житлових будинків та об’єктів інфраструктури, спалахнули пожежі, у деяких районах були проблеми з водопостачанням. Рятувальні служби та енергетики продовжують ліквідовувати наслідки атаки, де це безпечно.
