Обстрел Киева: почему более 500 тыс. человек остались без света и воды — есть ответ

Энергетки / © Associated Press

В ночь с 28 на 29 ноября Киев и Киевская область пережили одну из самых масштабных атак последнего времени. Россия выпустила 36 ракет и почти 600 дронов. Основной удар был направлен на объекты передачи и распределения электроэнергии, поражены линии и подстанции ДТЭК и других энергокомпаний.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК в Telegram.

«Из-за поражения линий и подстанций без света осталось более полумиллиона киевлян и 170 тысяч жителей области», — сообщили в ДТЭК.

По данным столичных властей, в Киеве погибли по меньшей мере два человека, еще около 30 получили ранения.

Энергетики выехали на места сразу после завершения атаки и работали круглосуточно. Уже через двое суток свет удалось вернуть большинству потребителей в столице и области.

«Разрушения были серьезными и до сих пор требуют полного восстановления. Свет держится», — добавили в компании.

В результате атаки зафиксированы также повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры, вспыхнули пожары, в некоторых районах были проблемы с водоснабжением. Спасательные службы и энергетики продолжают ликвидировать последствия атаки, где это безопасно.

Напомним, ранее мы писали о том, что ночью и утром Россия атаковала Киев со всех сторон. Столица Украины была оставлена без света и воды, погибло много людей, много раненых.