Проспорт
62
1 хв

Стало відомо, хто з українок побіжить першу індивідуальну гонку сезону Кубка світу з біатлону

Жіноча індивідуальна гонка на етапі в Естерсунді відбудеться 2 грудня.

Максим Приходько
Валерія Дмитренко

Валерія Дмитренко / © biathlon.com.ua

Збірна України визначилася зі складом на жіночу індивідуальну гонку в межах першого етапу Кубка світу з біатлону-2025/26 у шведському Естерсунді.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Це буде перша індивідуальна гонка цього сезону Кубка світу з біатлону. Україну в ній представлять Христина Дмитренко, Олександра Меркушина, Дарина Чалик, Анастасія Меркушина та Валерія Дмитренко.

Стартлист збірної України на жіночу індивідуальну гонку в Естрерсунді:

  • 2. Христина Дмитренко

  • 65. Олександра Меркушина

  • 71. Дарина Чалик

  • 75. Анастасія Меркушина

  • 86. Валерія Дмитренко

Жіноча індивідуальна гонка в Естерсунді відбудеться у вівторок, 2 грудня. Початок – о 16:30 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

