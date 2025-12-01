- Дата публікації
-
Категорія
Проспорт
- Кількість переглядів
- 62
- Час на прочитання
- 1 хв
Стало відомо, хто з українок побіжить першу індивідуальну гонку сезону Кубка світу з біатлону
Жіноча індивідуальна гонка на етапі в Естерсунді відбудеться 2 грудня.
Збірна України визначилася зі складом на жіночу індивідуальну гонку в межах першого етапу Кубка світу з біатлону-2025/26 у шведському Естерсунді.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Це буде перша індивідуальна гонка цього сезону Кубка світу з біатлону. Україну в ній представлять Христина Дмитренко, Олександра Меркушина, Дарина Чалик, Анастасія Меркушина та Валерія Дмитренко.
Стартлист збірної України на жіночу індивідуальну гонку в Естрерсунді:
2. Христина Дмитренко
65. Олександра Меркушина
71. Дарина Чалик
75. Анастасія Меркушина
86. Валерія Дмитренко
Жіноча індивідуальна гонка в Естерсунді відбудеться у вівторок, 2 грудня. Початок – о 16:30 за київським часом.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
