Костюк прокоментував поразку в своєму дебютному матчі на чолі "Динамо"

Ігор Костюк / © ФК Динамо Київ

Виконувач обов'язків головного тренера київського "Динамо" Ігор Костюк поспілкувався з журналістами після домашнього матчу 14-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26 проти "Полтави".

Поєдинок на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві завершився поразкою "біло-синіх" з рахунком 1:2 .

Відповіді Костюка на запитання представників ЗМІ наводить офіційний сайт "Динамо".

– На жаль, сьогодні сталася трагічна подія – пішов з життя наш славетний гравець, славетний функціонер Володимир Федорович Мунтян… Світла йому пам'ять… Ми з ним народилися в один день з різницею в 29 років. Він завжди в мій День народження телефонував мені першим і казав: "Ігорьок, у цей день народжуються тільки великі люди". Я йому відповідав: "Федоровичу, Ви – точно велика людина"… Світла пам'ять йому. Він назавжди залишиться в наших серцях.

– Що ви казали своїм гравцям у перерві матчу, після того як команда пропустила перший гол?

– Ми наголошували на тому, що треба швидше переходити в атаки. І не допускати ті моменти, які створювала команда-суперник. Хоч їх було не дуже багато, але концентрація в захисті мала бути більшою. Сьогодні ми не готові до такої боротьби. І, звісно, в атаці нам не вистачило свіжості. Я казав гравцям, що треба робити все швидше. На жаль, ми пропустили другий м'яч. Сьогодні ми виконали багато стандартів, але не створили з них моментів, аби забити гол. Врешті відіграли один м'яч, але не вистачило часу на більше… Звісно, команда після гри перебуває у пригніченому стані. Всі переживають. Сподіваємося, ми згуртуємось, створимо атмосферу, за якої хлопці піднімуть голови. У нас є трошки часу, аби у фізичному плані підтягнутись до наступної гри, тому будемо робити все для того, аби провести її краще у цьому плані.

– Сьогодні у складі першої команди дебютував Богдан Редушко. Як оціните його дебют?

– Вони вийшли вдвох з Яциком результативно – Редушко виконав навіс, після якого Яцик забив гол. Він розуміє мої вимоги, що потрібно робити, і він виконав на полі те, що вміє. Я радий, що він дебютував сьогодні. Незважаючи на вік, без мандражу зробив свою справу.

– Поясніть відсутність у заявці на гру Шапаренка та Огундани.

– Шола вчора на тренуванні підвернув гомілкостоп. Шапаренко поки що не готовий на сто відсотків. Ми поспілкувались з ним, порадились з лікарями і вирішили, що сьогодні йому не потрібно брати участь у грі, оскільки він не приніс би користі команді.

Поєдинок проти "Полтави" став першим для Костюка у ролі виконувача обов'язків головного тренера столичного клубу. Керманич "Динамо" U-19 очолив дорослу команду після звільнення Олександра Шовковського.

Зазнавши поразки від "Полтави", київський гранд встановив новий клубний антирекорд в УПЛ – "Динамо" вперше в історії програло чотири матчі поспіль у чемпіонаті України.

Наразі "Динамо" (20 очок) перебуває на сьомому місці в таблиці УПЛ. Якщо лідер чемпіонату "Шахтар" сьогодні обіграє "Кривбас", то відставання "біло-синіх" від "гірників" зросте вже до 13 очок.

До кінця 2025 року киянам залишилося провести чотири матчі: проти "Кудрівки" (6 грудня) та "Вереса" (14 грудня) в УПЛ, а також з італійською "Фіорентиною" (11 грудня) та вірменським "Ноа" (18 грудня) в основному раунді Ліги конференцій.

Раніше повідомлялося, що ТЦК мобілізував відомого ексфутболіста "Динамо" та збірної України.