Капітан "Динамо" поспілкувався з фанатами після історичної поразки в УПЛ – емоційне відео

Віталій Буяльський / © ФК Динамо Київ

Капітан київського "Динамо" Віталій Буяльський поспілкувався з фанатами столичного клубу після домашнього матчу 14-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26 проти "Полтави".

Поєдинок на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві завершився поразкою "біло-синіх" з рахунком 1:2 .

Після фінального свистка Буяльський підійшов до трибун і мав емоційну розмову з уболівальникиками команди.

Буяльський: Ви що скажете, що ми не віддаємось? Пацани з дупи не встають. Нам в першому таймі раз дійшли до воротарського та забили гол. Ми граємо на одній половині. Десь якийсь нефарт. Важко сказати. Десь може не допрацьовуємо.

Фанат: До церкви.

Буяльський: Та ми перед кожною грою. Не знаю, що сказати. Я вас прекрасно розумію. Все, що ви скажете, буде нормально сприйнято – це нормально, це ваші емоції.

Фанат: Хлопці, зберіться. Ми у вас віримо. Ви – "Динамо". Ми з вами завжди. Чекаємо перемог. Зберіться, дякую.

Поєдинок проти "Полтави" став першим біля керма "Динамо" для виконувача обов'язків головного тренера Ігоря Костюка, який очолив команду після звільнення Олександра Шовковського.

"Динамо" встановило новий клубний антирекорд в УПЛ, вперше в історії програвши чотири матчі поспіль у чемпіонаті України.

Наразі "Динамо" (20 очок) перебуває на сьомому місці в таблиці УПЛ. Якщо лідер чемпіонату "Шахтар" сьогодні обіграє "Кривбас", то відставання "біло-синіх" від "гірників" зросте вже до 13 очок.

До кінця 2025 року киянам залишилося провести чотири матчі: проти "Кудрівки" (6 грудня) та "Вереса" (14 грудня) в УПЛ, а також з італійською "Фіорентиною" (11 грудня) та вірменським "Ноа" (18 грудня) в основному раунді Ліги конференцій.

