Капитан "Динамо" пообщался с фанатами после исторического поражения в УПЛ – эмоциональное видео

Виталий Буяльский / © ФК Динамо Киев

Капитан киевского "Динамо" Виталий Буяльский пообщался с фанатами столичного клуба после домашнего матча 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26 против "Полтавы".

Поединок на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве завершился поражением "бело-синих" со счетом 1:2 .

После финального свистка Буяльский подошел к трибунам и имел эмоциональный разговор с болельщиками команды.

Буяльский: Вы что скажете, что мы не отдаемся? Пацаны с жопы не встают. Нам в первом тайме раз дошли до вратарской и забили гол. Мы играем на одной половине. Где-то нефарт. Трудно сказать. Где-то, может, не дорабатываем.

Фанат: В церковь.

Буяльский: Мы перед каждой игрой. Не знаю, что сказать. Я прекрасно вас понимаю. Все что вы скажете, будет нормально воспринято – это нормально, это ваши эмоции.

Фанат: Ребята, соберитесь. Мы верим в вас. Вы – "Динамо". Мы с вами всегда. Ждем побед. Соберитесь, спасибо.

Поединок против "Полтавы" стал первым у руля "Динамо" для исполняющего обязанности главного тренера Игоря Костюка, который возглавил команду после увольнения Александра Шовковского.

"Динамо" установило новый клубный антирекорд в УПЛ, впервые в истории проиграв четыре матча подряд в чемпионате Украины.

В настоящее время "Динамо" (20 очков) находится на седьмом месте в таблице УПЛ. Если лидер чемпионата "Шахтер" сегодня обыграет "Кривбасс", то отставание "бело-синих" от "горняков" вырастет уже до 13 очков.

До конца 2025 года киевлянам осталось провести четыре матча: против "Кудровки" (6 декабря) и "Вереса" (14 декабря) в УПЛ, а также с итальянской "Фиорентиной" (11 декабря) и армянским "Ноа" (18 декабря) в основном раунде Лиги конференций.

Ранее сообщалось, что ТЦК мобилизовал известного экс-футболиста "Динамо" и сборной Украины.