"Шахтер" на последних минутах вырвал ничью против "Кривбасса" в УПЛ
Криворожский клуб чуть не нанес сенсационное поражение лидеру чемпионата.
"Шахтер" сыграл вничью с "Кривбассом" в центральном матче 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 2:2.
Криворожцы открыли счет на 13-й минуте встречи – Максим Задерака расстрелял ворота "горняков" с передачи Карлоса Парако.
На 38-й минуте подопечные Арды Турана отыгрались – Олег Очеретько удачно сыграл на добивании после подачи с углового.
Однако уже на 40-й минуте подопечные Патрика ван Леувена снова вышли вперед – отличился Владимир Виливальд, которому ассистировал Егор Твердохлиб.
"Оранжево-черные" все же избежали поражения – на 90+6-й минуте Эгиналду принес "Шахтеру" ничью, забив головой после передачи Марлона Гомеса.
Обзор матча "Шахтер" – "Кривбасс"
"Шахтер" (31 очко) продолжает лидировать в УПЛ. Дончане опережают ближайшего преследователя – ЛНЗ – на два балла. Отрыв "горняков" от "Динамо", которое находится только на седьмой позиции, вырос до 11 очков.
"Кривбасс" (22 пункта) занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ.
В следующем туре чемпионата Украины "горняки" 6 декабря на выезде встретятся с "Колосом", а криворожцы днем позже примут "Александрию".