ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
458
Время на прочтение
2 мин

План выглядит лучше: Зеленский назвал три ключевые темы переговоров и сделал предупреждение

Президент Зеленский рассказал о ключевых вопросах переговоров. Украинская делегация готовит подробный отчет.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
План выглядит лучше: Зеленский назвал три ключевые темы переговоров и сделал предупреждение

Зеленский назвал три ключевых темы переговоров / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговорный процесс с международными партнерами и обсуждение возможных подходов к мирному урегулированию продолжается, акцентировав внимание на трех сложных и одновременно ключевых темах.

Об этом президент сказал на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном 1 декабря.

По его словам, территориальный вопрос остается самым «сложным». Кроме того, значительные трудности создает тема финансов и восстановления, ведь принимать какие-либо решения без участия европейских партнеров невозможно: именно Европа владеет необходимыми ресурсами.

Не менее важными назвал Зеленский гарантии безопасности, где Украина ожидает четкой и предметной позиции от США и европейских государств.

«Вопрос территориальный самый сложный, вопрос денег и восстановление — без присутствия европейских партнеров принять сложно. И вопросы гарантий безопасности — важные конкретика от США и Европы. Здесь нужно быть очень осторожными, но план выглядит лучше», — добавил он.

Президент подчеркнул, что переговорщики продолжают работу.

«Разговор был 6,5 часов по вопросам территориального характера и других областей. Переговорщики по США поделились своим видением и хотят озвучить его российской стороне. Мы получаем полный фидбек от нашей делегации», — сказал он.

По словам Зеленского, украинские представители уже 2 декабря прибудут в Ирландию, чтобы доложить текущее состояние переговоров. США, в свою очередь, ожидают реакции Москвы на представленные предложения.

Президент подчеркнул, что после обмена позициями стороны смогут понять, где мы примерно находимся в этом процессе. В то же время, он призвал к максимальной осторожности на всех этапах дискуссий.

Напомним, во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Зеленский также ответил, действительно ли РФ захватила Купянск. Он запенил, что, несмотря на заявления россиян, Силы обороны почти завершили зачистку города Купянск Харьковщины.

Дата публикации
Количество просмотров
458
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie