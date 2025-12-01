План выглядит лучше: Зеленский назвал три ключевые темы переговоров и сделал предупреждение

Зеленский назвал три ключевых темы переговоров / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговорный процесс с международными партнерами и обсуждение возможных подходов к мирному урегулированию продолжается, акцентировав внимание на трех сложных и одновременно ключевых темах.

Об этом президент сказал на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном 1 декабря.

По его словам, территориальный вопрос остается самым «сложным». Кроме того, значительные трудности создает тема финансов и восстановления, ведь принимать какие-либо решения без участия европейских партнеров невозможно: именно Европа владеет необходимыми ресурсами.

Не менее важными назвал Зеленский гарантии безопасности, где Украина ожидает четкой и предметной позиции от США и европейских государств.

«Вопрос территориальный самый сложный, вопрос денег и восстановление — без присутствия европейских партнеров принять сложно. И вопросы гарантий безопасности — важные конкретика от США и Европы. Здесь нужно быть очень осторожными, но план выглядит лучше», — добавил он.

Президент подчеркнул, что переговорщики продолжают работу.

«Разговор был 6,5 часов по вопросам территориального характера и других областей. Переговорщики по США поделились своим видением и хотят озвучить его российской стороне. Мы получаем полный фидбек от нашей делегации», — сказал он.

По словам Зеленского, украинские представители уже 2 декабря прибудут в Ирландию, чтобы доложить текущее состояние переговоров. США, в свою очередь, ожидают реакции Москвы на представленные предложения.

Президент подчеркнул, что после обмена позициями стороны смогут понять, где мы примерно находимся в этом процессе. В то же время, он призвал к максимальной осторожности на всех этапах дискуссий.

Напомним, во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Зеленский также ответил, действительно ли РФ захватила Купянск. Он запенил, что, несмотря на заявления россиян, Силы обороны почти завершили зачистку города Купянск Харьковщины.