План має кращий вигляд: Зеленський назвав три ключові теми переговорів і зробив попередження

Зеленський назвав три ключові теми переговорів / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговорний процес із міжнародними партнерами та обговорення можливих підходів до мирного врегулювання триває, акцентувавши увагу на трьох найскладніших і водночас ключових темах.

Про це президент сказав на спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном 1 грудня.

За його словами, територіальне питання залишається «найскладнішим». Окрім того, значні труднощі створює тема фінансів та відновлення, адже ухвалювати будь-які рішення без участі європейських партнерів неможливо: саме Європа володіє необхідними ресурсами.

Не менш важливими Зеленський назвав гарантії безпеки, де Україна очікує чіткої та предметної позиції від США та європейських держав.

«Питання територіальне найскладніше, питання грошей і відновлення — без присутності європейських партнерів прийняти складно. І питання гарантій безпеки — важливі конкретика від США і Європи. Тут потрібно бути дуже обережними, але план має кращий вигляд», — додав він.

Президент наголосив, що переговорники продовжують роботу.

«Розмова була 6,5 годин щодо питань територіального характеру та інших областей. Переговорники зі США поділилися своїм баченням і хочуть озвучити його російській стороні. Ми отримуємо повний фідбек від нашої делегації», — сказав він.

За словами Зеленського, українські представники вже 2 грудня прибудуть до Ірландії, щоб доповісти про поточний стан перемовин. США, у свою чергу, очікують реакцію Москви на представлені пропозиції.

Президент підкреслив, що після обміну позиціями сторони зможуть зрозуміти, «де ми приблизно знаходимося» у цьому процесі. Водночас він закликав до максимальної обережності на всіх етапах дискусій.

Нагадаємо, під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном Зеленський також відповів, чи дійсно РФ захопила Куп'янськ. Він запенив, що, попри заяви росіян, Сили оборони майже завершили зачистку міста Куп’янськ на Харківщині.