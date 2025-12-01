- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 632
- Час на прочитання
- 2 хв
План має кращий вигляд: Зеленський назвав три ключові теми переговорів і зробив попередження
Президент Зеленський розповів про ключові питання перемовин. Українська делегація готує детальний звіт.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговорний процес із міжнародними партнерами та обговорення можливих підходів до мирного врегулювання триває, акцентувавши увагу на трьох найскладніших і водночас ключових темах.
Про це президент сказав на спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном 1 грудня.
За його словами, територіальне питання залишається «найскладнішим». Окрім того, значні труднощі створює тема фінансів та відновлення, адже ухвалювати будь-які рішення без участі європейських партнерів неможливо: саме Європа володіє необхідними ресурсами.
Не менш важливими Зеленський назвав гарантії безпеки, де Україна очікує чіткої та предметної позиції від США та європейських держав.
«Питання територіальне найскладніше, питання грошей і відновлення — без присутності європейських партнерів прийняти складно. І питання гарантій безпеки — важливі конкретика від США і Європи. Тут потрібно бути дуже обережними, але план має кращий вигляд», — додав він.
Президент наголосив, що переговорники продовжують роботу.
«Розмова була 6,5 годин щодо питань територіального характеру та інших областей. Переговорники зі США поділилися своїм баченням і хочуть озвучити його російській стороні. Ми отримуємо повний фідбек від нашої делегації», — сказав він.
За словами Зеленського, українські представники вже 2 грудня прибудуть до Ірландії, щоб доповісти про поточний стан перемовин. США, у свою чергу, очікують реакцію Москви на представлені пропозиції.
Президент підкреслив, що після обміну позиціями сторони зможуть зрозуміти, «де ми приблизно знаходимося» у цьому процесі. Водночас він закликав до максимальної обережності на всіх етапах дискусій.
Нагадаємо, під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном Зеленський також відповів, чи дійсно РФ захопила Куп'янськ. Він запенив, що, попри заяви росіян, Сили оборони майже завершили зачистку міста Куп’янськ на Харківщині.