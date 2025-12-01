Вогні, ялинки, мерч і портрети Трампа: перша леді Меланія Трамп показала, як прикрасила Білий дім до Різдва

Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва 2025 року / © Associated Press

Реклама

Перша леді США Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва. Щорічно, згідно з традицією, дружина президента має обирати тему для декорування резиденції. Цього року тема звучить так: «Дім там, де серце».

У декорі було задіяно понад 50 різдвяних ялинок, 75 вінків, 75 000 метрів стрічок і 10 000 синіх декоративних метеликів.

Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва 2025 року / © Associated Press

Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва 2025 року / © Associated Press

«У це Різдво святкуймо любов, яку ми зберігаємо в собі, і діліться нею з навколишнім світом», — написала перша леді в заяві, у якій вона сказала, що її надихають радощі, труднощі та рух материнства й бізнесу.

Реклама

«Зрештою, де б ми не були, ми можемо створити дім, сповнений витонченості, сяйва і нескінченних можливостей».

Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва 2025 року / © Associated Press

Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва 2025 року / © Associated Press

Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва 2025 року / © Associated Press

Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва 2025 року / © Associated Press

Одна з кімнат Білого дому — червона — була присвячена її ініціативі Be Best — Меланія запустила її 2018 року, щоб допомогти дітям і підліткам. Вона зосереджена на трьох основних напрямках: добробут, безпека в інтернеті та боротьба із залежністю від опіоїдів. Перша леді працювала з дизайнером Ерве П’єром над декором кімнати.

Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва 2025 року / © Associated Press

Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва 2025 року / © Associated Press

Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва 2025 року / © Associated Press

Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва 2025 року / © Associated Press

Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва 2025 року / © Associated Press

Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва 2025 року / © Associated Press

Офіційна різдвяна ялинка Білого дому розміщена в Блакитній кімнаті, і це величезна ялиця, доставлена з Мічигану минулого тижня. За традицією, Меланія особисто її зустрічала. Її присвятили сім’ям військовослужбовців, нагороджених орденом «Золота зірка», які втратили близьких родичів під час бойових дій.

Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва 2025 року / © Associated Press

Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва 2025 року / © Associated Press

Золоті зірки на ялинці, що символізують вищу жертву, доповнюються прикрасами, що представляють офіційні птаха та квітку кожного штату і території США.

Реклама

У Зеленій кімнаті невелика ялинка розташована між двома портретами президентів, зробленими з 6000 деталей пазла — один Джорджа Вашингтона, інший президента Дональда Трампа.

Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва 2025 року / © Associated Press

Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва 2025 року / © Associated Press

Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва 2025 року / © Associated Press

Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва 2025 року / © Associated Press

У Державній їдальні розмістили 120-фунтову пряникову модель Білого дому, прикрашену вінками та американським прапором.

Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва 2025 року / © Associated Press

Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва 2025 року / © Associated Press

Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва 2025 року / © Associated Press

Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва 2025 року / © Associated Press

Презентувала перша леді США свою роботу також у 65-секундному відеоролику, який опублікували на YouTube Білого дому. У відео вона була в тому самому вбранні, в якому її сфотографували раніше на Південній галявині.