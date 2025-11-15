- Дата публікації
Суспільство
- Суспільство
- 149
- 1 хв
У костюмі з принтом "сіль із перцем": Меланія Трамп з'явилася на заході в Білому домі
Для підписання важливого документа перша леді обрала класичне ділове вбрання.
Перша леді США Меланія Трамп очолює нову ініціативу, спрямовану на поліпшення можливостей кар’єрного зростання та освіти для дітей, які виховуються в названих сім’ях. Захід, на якому її чоловік президент Дональд Трамп підписав новий указ, відбувся 13 листопада у Вашингтоні.
Меланія з’явилася в Білому домі в класичному костюмі з жакетом і приталеними штанами високого посадження. Образ перша леді доповнила чорним топом, ременем на талії і туфлями на шпильках.
Макіяж і зачіска у Меланії були, як завжди, ідеальними — вона уклала волосся в легкі хвилі, а на губи нанесла ніжно-рожевий блиск.
Принт «сіль із перцем», який обрала перша леді, це вже класика ділового стилю, але також він є одним з найтрендовіших принтів осені 2025 року.