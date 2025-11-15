У костюмі з принтом "сіль із перцем": Меланія Трамп з'явилася на заході в Білому домі

Меланія Трамп / © Associated Press

Реклама

Перша леді США Меланія Трамп очолює нову ініціативу, спрямовану на поліпшення можливостей кар’єрного зростання та освіти для дітей, які виховуються в названих сім’ях. Захід, на якому її чоловік президент Дональд Трамп підписав новий указ, відбувся 13 листопада у Вашингтоні.

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Меланія з’явилася в Білому домі в класичному костюмі з жакетом і приталеними штанами високого посадження. Образ перша леді доповнила чорним топом, ременем на талії і туфлями на шпильках.

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Макіяж і зачіска у Меланії були, як завжди, ідеальними — вона уклала волосся в легкі хвилі, а на губи нанесла ніжно-рожевий блиск.

Реклама

Меланія Трамп / © Associated Press

Принт «сіль із перцем», який обрала перша леді, це вже класика ділового стилю, але також він є одним з найтрендовіших принтів осені 2025 року.