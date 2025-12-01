- Дата публікації
В Україні запустили житлові ваучери на 2 млн грн — хто зможе скористатися
Новий механізм має забезпечити допомогу для ветеранів, які втратили домівки через окупацію.
В Україні стартувала нова державна програма підтримки для ветеранів, які вимушено залишили свої домівки через окупацію. Ветерани зі статусом внутрішньо переміщених осіб, що виїхали з тимчасово окупованих територій, можуть оформити житловий ваучер на 2 млн грн у застосунку «Дія».
Про це йдеться у повідомленні сервісу державних послуг «Дія».
Цей ваучер є сертифікатом, який дозволяє:
купити готове житло;
інвестувати в новобудову;
оформити іпотеку.
Хто може подати заяву
Податися можуть ветерани, які одночасно відповідають таким критеріям:
мають статус ВПО;
мають статус УБД або ОІВВ (незалежно від того, коли він отриманий — під час АТО/ООС чи після початку повномасштабної війни);
мають зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованій території;
проживають на підконтрольній території та не мають там власного житла (виняток — незакрита іпотека або житло в зоні активних бойових дій);
не отримували компенсацію за знищене майно в програмі «єВідновлення» та не подавалися на інші житлові програми.
Ці вимоги також поширюються на членів родини — чоловіка/дружину та дітей.
Житловий ваучер не замінює компенсацію за зруйноване житло на ТОТ і не потребує скасування права власності чи додаткових перевірок.
Як працюватиме програма
Подання заявки відбувається через «Дію». Кошти виплачуватимуть безготівково — безпосередньо продавцю житла або банку, що забезпечить прозорість та контроль цільового використання. Дату початку виплат оголосять додатково.
Якщо в одній родині кілька ветеранів-ВПО з ТОТ, їхні ваучери можна об’єднати та використати разом.
Також зазначається, що програма функціонує на базі Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна, а партнерами є Фонд Євразія, Фонд Східна Європа та Світовий банк (проєкт HOPE).
Нагадаємо, раніше вже йшлося про те, що в Україні стартує нова програма для переселенців із тимчасово окупованих територій. Житловий ваучер на 2 мільйони гривень дає можливість купити квартиру, інвестувати в будівництво, або зробити перший внесок чи виплатити іпотеку — і все це впродовж 5 років.