Укрaїнa
84
2 хв

В Україні запустили житлові ваучери на 2 млн грн — хто зможе скористатися

Новий механізм має забезпечити допомогу для ветеранів, які втратили домівки через окупацію.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Житловий ваучер у Дії / © ТСН

В Україні стартувала нова державна програма підтримки для ветеранів, які вимушено залишили свої домівки через окупацію. Ветерани зі статусом внутрішньо переміщених осіб, що виїхали з тимчасово окупованих територій, можуть оформити житловий ваучер на 2 млн грн у застосунку «Дія».

Про це йдеться у повідомленні сервісу державних послуг «Дія».

Цей ваучер є сертифікатом, який дозволяє:

  • купити готове житло;

  • інвестувати в новобудову;

  • оформити іпотеку.

Держава профінансує житло для ветеранів-ВПО / © "Дія"

Хто може подати заяву

Податися можуть ветерани, які одночасно відповідають таким критеріям:

  • мають статус ВПО;

  • мають статус УБД або ОІВВ (незалежно від того, коли він отриманий — під час АТО/ООС чи після початку повномасштабної війни);

  • мають зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованій території;

  • проживають на підконтрольній території та не мають там власного житла (виняток — незакрита іпотека або житло в зоні активних бойових дій);

  • не отримували компенсацію за знищене майно в програмі «єВідновлення» та не подавалися на інші житлові програми.

Ці вимоги також поширюються на членів родини — чоловіка/дружину та дітей.

Житловий ваучер не замінює компенсацію за зруйноване житло на ТОТ і не потребує скасування права власності чи додаткових перевірок.

Нові житлові ваучери для ветеранів / © "Дія"

Як працюватиме програма

Подання заявки відбувається через «Дію». Кошти виплачуватимуть безготівково — безпосередньо продавцю житла або банку, що забезпечить прозорість та контроль цільового використання. Дату початку виплат оголосять додатково.

Якщо в одній родині кілька ветеранів-ВПО з ТОТ, їхні ваучери можна об’єднати та використати разом.

/ © "Дія"

Також зазначається, що програма функціонує на базі Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна, а партнерами є Фонд Євразія, Фонд Східна Європа та Світовий банк (проєкт HOPE).

Нагадаємо, раніше вже йшлося про те, що в Україні стартує нова програма для переселенців із тимчасово окупованих територій. Житловий ваучер на 2 мільйони гривень дає можливість купити квартиру, інвестувати в будівництво, або зробити перший внесок чи виплатити іпотеку — і все це впродовж 5 років.

