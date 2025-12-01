ТСН у соціальних мережах

Що трапиться з водою, якщо долити її в чайник до кип’яченої — результат вас шокує

Багато хто звик доливати воду в чайник, не чекаючи, поки вона охолоне. Здається, що це економить час, але насправді така звичка псує смак напою.

Тетяна Мележик
Чому не можна доливати воду в чайник після закипання

Чому не можна доливати воду в чайник після закипання / © pexels.com

Хіміки пояснюють: за повторного кип’ятіння вода втрачає частину кисню — саме він відповідає за свіжість і м’якість смаку.

Коли в чайник додають нову воду, стара і свіжа змішуються. Через це смак стає плоским, важким і неприродним. Крім того, багаторазове кип’ятіння сприяє утворенню накипу. Солі кальцію і магнію осідають на стінках чайника і змінюють смак води.

Фахівці зазначають: чай, заварений на такій воді, втрачає аромат. Листя чаю не розкривається повністю, а напій стає гірким.

Деякі дослідження показують, що повторне кип’ятіння підвищує концентрацію нітратів і фторидів у воді. У великих кількостях вони можуть бути шкідливими.

Тому експерти радять наливати в чайник лише ту кількість води, яка потрібна для приготування. Це просте правило зберігає смак і якість напою.

Майстри чаю наголошують: смак залежить не тільки від сорту чайного листя. Вода відіграє не менш важливу роль.

У Китаї та Японії ставляться до води для чаю з особливою увагою. Там ніколи не використовують повторно кип’ячену воду.

Чайні сомельє стверджують: навіть початківець відразу відчує різницю. Чай на свіжій воді завжди м’якший і ароматніший.

Повторне кип’ятіння також пришвидшує зношування чайника. Накип руйнує нагрівальні елементи та скорочує термін служби приладу.

Інженери радять регулярно очищати чайник від накипу, але найкраще — не допускати його появи.

Деякі господині вважають, що доливання води економить час і ресурси. Насправді це часто призводить до додаткових витрат на ремонт або заміну чайника.

Тому звичка доливати воду в чайник після закипання — одна з найшкідливіших. Вона псує і смак, і якість напою.

