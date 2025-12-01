Як швидко зробити шкіру під пахвами світлішою: прості домашні секрети, які реально працюють

Як відбілити шкіру під пахвами в домашніх умовах / © pexels.com

На щастя, існує натуральний метод, який допомагає освітлити пахви без шкоди для шкіри. І ви будете здивовані — це звичайна картопля.

Хоча це звучить трохи незвично, компреси з тертої сирої картоплі дійсно ефективно відбілюють ніжну шкіру під пахвами. Вся річ у ферменті каталаза, який природно освітлює шкіру, не викликаючи подразнень.

Щоб приготувати компрес: очистьте одну середню картоплину, натріть її на дрібній тертці та нанесіть на пахву на 20–30 хвилин.

Вже після кількох щоденних процедур ви побачите помітне освітлення шкіри. Якщо ж немає часу на компреси, можна просто прикладати до пахв тонку скибочку сирої картоплі якомога частіше.