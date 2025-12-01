ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
87
Час на прочитання
1 хв

Як швидко зробити шкіру під пахвами світлішою: прості домашні секрети, які реально працюють

Зона пахв — одна з найбільш ніжних і делікатних ділянок нашого тіла. Навіть за регулярного догляду шкіра тут часто набуває темного відтінку через особливості епідермісу.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як відбілити шкіру під пахвами в домашніх умовах

Як відбілити шкіру під пахвами в домашніх умовах / © pexels.com

На щастя, існує натуральний метод, який допомагає освітлити пахви без шкоди для шкіри. І ви будете здивовані — це звичайна картопля.

Хоча це звучить трохи незвично, компреси з тертої сирої картоплі дійсно ефективно відбілюють ніжну шкіру під пахвами. Вся річ у ферменті каталаза, який природно освітлює шкіру, не викликаючи подразнень.

Щоб приготувати компрес: очистьте одну середню картоплину, натріть її на дрібній тертці та нанесіть на пахву на 20–30 хвилин.

Вже після кількох щоденних процедур ви побачите помітне освітлення шкіри. Якщо ж немає часу на компреси, можна просто прикладати до пахв тонку скибочку сирої картоплі якомога частіше.

Дата публікації
Кількість переглядів
87
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie