Як швидко зробити шкіру під пахвами світлішою: прості домашні секрети, які реально працюють
Зона пахв — одна з найбільш ніжних і делікатних ділянок нашого тіла. Навіть за регулярного догляду шкіра тут часто набуває темного відтінку через особливості епідермісу.
На щастя, існує натуральний метод, який допомагає освітлити пахви без шкоди для шкіри. І ви будете здивовані — це звичайна картопля.
Хоча це звучить трохи незвично, компреси з тертої сирої картоплі дійсно ефективно відбілюють ніжну шкіру під пахвами. Вся річ у ферменті каталаза, який природно освітлює шкіру, не викликаючи подразнень.
Щоб приготувати компрес: очистьте одну середню картоплину, натріть її на дрібній тертці та нанесіть на пахву на 20–30 хвилин.
Вже після кількох щоденних процедур ви побачите помітне освітлення шкіри. Якщо ж немає часу на компреси, можна просто прикладати до пахв тонку скибочку сирої картоплі якомога частіше.