Как быстро сделать кожу под мышками светлее: простые домашние секреты, реально работающие

Как отбелить кожу под мышками в домашних условиях / © pexels.com

К счастью, существует натуральный метод, который помогает осветить подмышки без вреда для кожи. И вы будете удивлены — это обычный картофель.

Хотя это звучит немного необычно, компрессы из тертого сырого картофеля действительно эффективно отбеливают нежную кожу под мышками. Все дело в ферменте каталаза, который естественно осветляет кожу, не вызывая раздражений.

Чтобы приготовить компресс: очистите одну среднюю картофелину, натрите ее на мелкой терке и нанесите на подмышку на 20–30 минут.

Уже через несколько ежедневных процедур вы заметите заметное осветление кожи. Если же нет времени на компрессы, можно просто прикладывать к подмышкам тонкий ломтик сырого картофеля как можно чаще.