Как быстро сделать кожу под мышками светлее: простые домашние секреты, реально работающие
Зона подмышек — один из самых нежных и деликатных участков нашего тела. Даже при регулярном уходе кожа здесь часто приобретает темный оттенок из-за особенностей эпидермиса.
К счастью, существует натуральный метод, который помогает осветить подмышки без вреда для кожи. И вы будете удивлены — это обычный картофель.
Хотя это звучит немного необычно, компрессы из тертого сырого картофеля действительно эффективно отбеливают нежную кожу под мышками. Все дело в ферменте каталаза, который естественно осветляет кожу, не вызывая раздражений.
Чтобы приготовить компресс: очистите одну среднюю картофелину, натрите ее на мелкой терке и нанесите на подмышку на 20–30 минут.
Уже через несколько ежедневных процедур вы заметите заметное осветление кожи. Если же нет времени на компрессы, можно просто прикладывать к подмышкам тонкий ломтик сырого картофеля как можно чаще.