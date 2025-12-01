- Дата публикации
-
В песочном свитере и черных брюках: как выглядит королева Летиция в повседневной жизни
Королева Летиция на днях посетила мобильное подразделение SEPAR, которое в этом году занимается проблемами расстройств дыхания во сне.
Эта инициатива, продвигаемая Испанским обществом пульмонологии и торакальной хирургии, направлена на повышение осведомленности общественности о важности полноценного отдыха и его прямой связи со здоровьем органов дыхания.
Королева, которая на протяжении многих лет активно поддерживает научные исследования и социальные и медицинские проекты, хотела лично узнать об инструментах и протоколах, которые уже внедряются для улучшения диагностики и лечения этих заболеваний.
«Мы хотели бы выразить искреннюю благодарность Ее Величеству Королеве Летиции за посещение мобильного отделения SEPAR 2025/26 по лечению нарушений дыхания во сне, где она лично узнала от пульмонологов и специалистов по респираторным заболеваниям о последних инновациях в области диагностики, лечения и оценки заболеваний, связанных со сном. Спасибо за ваш интерес к науке, вашу открытость и вашу теплоту. Большое спасибо», — написали в Instagram организации и поделились снимками Летиции с этого визита.
Королева приехала одета в простую повседневную одежду: песочный свитер, прямые темные брюки и пальто цвета верблюжьей шерсти, которое она держала в руках. Также ее образ дополнял длинный шарф в принт на шее. Волосы Летиция распустила, сделала легкий макияж и обула классические черные ботинки на шнуровке.