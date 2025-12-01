- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 57
- Час на прочитання
- 1 хв
Сім’я на Барбадосі: Ріанна показала рідкісні фото зі своїми дітьми
Співачка поділилася серією знімків із сімейного архіву.
37-річна барбадоська співачка Ріанна нещодавно стала мамою втретє — у неї та її коханого, репера A$AP Rocky, народилася донька, яку вони назвали Рокі. Також вони виховують ще двох старших синів — трирічного RZA і дворічного Ріота.
Фото своїх дітей Ріанна показує рідко, проте на честь свята — Дня незалежності Барбадосу — зробила виняток. У своєму Instagram вона показала серію сімейних архівних фото, зроблених у себе на батьківщині. «Барбадос, я люблю тебе!» — написала вона.
На фото зірка зображена зі своїми двома дітьми під час третьої вагітності, а також зі старшим сином і коханим.
На одному зі знімків вагітна Ріанна позувала в зеленому бікіні.
Раніше, нагадаємо, Ріанна і A$AP Rocky вперше після народження третьої дитини вийшли разом у світ. Вони з’явилися на церемонії вручення премії CFDA Fashion Awards, організованої Радою модельєрів Америки в Американському музеї природної історії.