Сім’я на Барбадосі: Ріанна показала рідкісні фото зі своїми дітьми

Ріанна із сином / © Associated Press

37-річна барбадоська співачка Ріанна нещодавно стала мамою втретє — у неї та її коханого, репера A$AP Rocky, народилася донька, яку вони назвали Рокі. Також вони виховують ще двох старших синів — трирічного RZA і дворічного Ріота.

Фото своїх дітей Ріанна показує рідко, проте на честь свята — Дня незалежності Барбадосу — зробила виняток. У своєму Instagram вона показала серію сімейних архівних фото, зроблених у себе на батьківщині. «Барбадос, я люблю тебе!» — написала вона.

Ріанна з дітьми / © Інстаграм Ріанни

Ріанна із сином і коханим / © Інстаграм Ріанни

На фото зірка зображена зі своїми двома дітьми під час третьої вагітності, а також зі старшим сином і коханим.

На одному зі знімків вагітна Ріанна позувала в зеленому бікіні.

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Раніше, нагадаємо, Ріанна і A$AP Rocky вперше після народження третьої дитини вийшли разом у світ. Вони з’явилися на церемонії вручення премії CFDA Fashion Awards, організованої Радою модельєрів Америки в Американському музеї природної історії.