Як раз і назавжди позбутися безладу в морозильній камері: сім дієвих порад
Прості прийоми допоможуть ефективно зберігати продукти в морозилці, зберігаючи сімейний бюджет і нерви.
Ви постійно риєтесь у морозильній камері, шукаючи потрібний пакет із зеленим горошком або улюблену ковбаску, перекладаючи гори напівфабрикатів та морозива? Настав час покласти край безкінечним пошукам і перетворити морозилку на ідеальне, зручне й практичне сховище.
Ось сім простих кроків, які допоможуть підтримувати порядок у морозилці, щоб кожен пакет був на своєму місці і легко потрапляв на очі.
Маркуйте пакети та контейнери
Вказуйте дату та вміст. Не треба гадати, чи це фарш із яловичини чи свинини — використовуйте маркери та етикетки. Це допоможе уникнути плутанини і не забути, що лежить у пакеті.
Ставте продукти вертикально
Розташовуйте заморожені пакети стоячи, як книги на полицях. Плоскі пакети об’ємом до 1 літра ідеально підходять для соусів, фаршу, грибів та нарізаних овочів — вони економлять місце і спрощують пошук потрібного.
Слідкуйте за черговістю продуктів
Нові продукти кладьте глибше, старі — попереду. Так ви завжди будете використовувати продукти вчасно і уникнете викидання простроченої їжі.
Розділіть морозилку на зони
Виділіть окремі відсіки для м’яса, риби, овочів, фруктів і готової їжі. Це полегшує орієнтування і допомагає не купувати зайве. Для зонування можна використовувати картонні коробки або контейнери.
Позбавляйтеся зайвої упаковки
Якщо в морозилці лежать три напівпорожні контейнери з замороженою смородиною, пересипте все в один. Менше зайвих шарів — більше місця і простіший контроль запасів.
Ведіть перелік продуктів на дверцятах
Записуйте, що надходить у морозилку, а що використано — викреслюйте. Можливо, спочатку здасться зайвим, але цей метод економить неймовірно багато часу та нервів.
Плануйте дні для використання заморожених запасів
Регулярно перевіряйте та використовуйте продукти, щоб нічого не псувалося.
Простота та усвідомленість — ось секрет успішного зберігання продуктів і економії сімейного бюджету.