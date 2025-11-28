ТСН у соціальних мережах

Як раз і назавжди позбутися безладу в морозильній камері: сім дієвих порад

Прості прийоми допоможуть ефективно зберігати продукти в морозилці, зберігаючи сімейний бюджет і нерви.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Зберігання продуктів у морозилці

Зберігання продуктів у морозилці / © unsplash.com

Ви постійно риєтесь у морозильній камері, шукаючи потрібний пакет із зеленим горошком або улюблену ковбаску, перекладаючи гори напівфабрикатів та морозива? Настав час покласти край безкінечним пошукам і перетворити морозилку на ідеальне, зручне й практичне сховище.

Ось сім простих кроків, які допоможуть підтримувати порядок у морозилці, щоб кожен пакет був на своєму місці і легко потрапляв на очі.

Маркуйте пакети та контейнери

Вказуйте дату та вміст. Не треба гадати, чи це фарш із яловичини чи свинини — використовуйте маркери та етикетки. Це допоможе уникнути плутанини і не забути, що лежить у пакеті.

Ставте продукти вертикально

Розташовуйте заморожені пакети стоячи, як книги на полицях. Плоскі пакети об’ємом до 1 літра ідеально підходять для соусів, фаршу, грибів та нарізаних овочів — вони економлять місце і спрощують пошук потрібного.

Слідкуйте за черговістю продуктів

Нові продукти кладьте глибше, старі — попереду. Так ви завжди будете використовувати продукти вчасно і уникнете викидання простроченої їжі.

Розділіть морозилку на зони

Виділіть окремі відсіки для м’яса, риби, овочів, фруктів і готової їжі. Це полегшує орієнтування і допомагає не купувати зайве. Для зонування можна використовувати картонні коробки або контейнери.

Позбавляйтеся зайвої упаковки

Якщо в морозилці лежать три напівпорожні контейнери з замороженою смородиною, пересипте все в один. Менше зайвих шарів — більше місця і простіший контроль запасів.

Ведіть перелік продуктів на дверцятах

Записуйте, що надходить у морозилку, а що використано — викреслюйте. Можливо, спочатку здасться зайвим, але цей метод економить неймовірно багато часу та нервів.

Плануйте дні для використання заморожених запасів

Регулярно перевіряйте та використовуйте продукти, щоб нічого не псувалося.

Простота та усвідомленість — ось секрет успішного зберігання продуктів і економії сімейного бюджету.

