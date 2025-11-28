Галета з томатами на сирному тісті: цікавий рецепт

Галета з томатами на сирному тісті tiktok.com_@annasimiachko

Зміст Інгредієнти Тісто Начинка Приготування Подавання

Саме такою є соковита галета з томатами на сирному тісті — рецепт, яким поділилася фудблогерка annasimiachko, та який вже встиг підкорити кухні та серця тих, хто хоч раз її спробував.

Це домашня французька класика у переосмисленому українському виконанні: легке, еластичне сирне тісто, солодкі стиглі томати, ароматний песто та м’якість сиру.

Інгредієнти

Тісто

кисломолочний сир 200 г

яйце 1 шт.

сметана

рисове борошно 100 г

пшеничне борошно 100 г

сода 1 ч. л

сіль ½ ч. л

Начинка

твердий сир або сулугуні 100 г

стиглі томати 3 шт.

песто 2–3 ч. л

спеції: чорний перець, сушений базилік або італійські трави

оливкова олія

жовток 1 шт.

Приготування

Замішайте тісто. Змішайте сир, яйце, сметану та сіль до однорідності. Просійте два види борошна разом із содою та поступово введіть у сирну масу. Тісто може бути липким — це нормально. Залишаємо на 15 хвилин «відпочити». Приготуйте основу. На аркуші пергаменту, злегка присипаному борошном, розкачайте тісто у коло. Залишайте краї трохи товстішими. Сформуйте начинку. Змастіть основу песто, щедро посипте тертим сиром. Томати наріжте кружальцями та викладіть зверху — що більше кольорів, то ефектніший вигляд. Посипте спеціями та збризніть оливковою олією. Краї тіста загорніть всередину та змастіть жовтком. Випікайте 25 хв у духовці за 170°C.

Подавання

Галета чудова у гарячому та холодному вигляді. До неї підійде:

зелений салат із оливковою олією,

келих білого вина,

ароматний чай з травами.

Її текстура — баланс між соковитими томатами та легким хрустом сирного тіста, а аромат песто перетворює звичайний день на маленький гастрономічний ритуал.

Якщо ви шукали ідеальний рецепт для вихідних, вечері з друзями чи просто моментів, коли хочеться чогось теплого та красивого — ця галета стане вашим порятунком.