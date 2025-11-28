- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 34
- Час на прочитання
- 2 хв
Галета з томатами на сирному тісті: цікавий рецепт
У світі, де кулінарні тенденції змінюються швидше, ніж сторіз у соцмережах, залишається одна річ, якій ми беззастережно вірні — прості страви, які дарують відчуття затишку.
Саме такою є соковита галета з томатами на сирному тісті — рецепт, яким поділилася фудблогерка annasimiachko, та який вже встиг підкорити кухні та серця тих, хто хоч раз її спробував.
Це домашня французька класика у переосмисленому українському виконанні: легке, еластичне сирне тісто, солодкі стиглі томати, ароматний песто та м’якість сиру.
Інгредієнти
Тісто
кисломолочний сир 200 г
яйце 1 шт.
сметана
рисове борошно 100 г
пшеничне борошно 100 г
сода 1 ч. л
сіль ½ ч. л
Начинка
твердий сир або сулугуні 100 г
стиглі томати 3 шт.
песто 2–3 ч. л
спеції: чорний перець, сушений базилік або італійські трави
оливкова олія
жовток 1 шт.
Приготування
Замішайте тісто. Змішайте сир, яйце, сметану та сіль до однорідності.
Просійте два види борошна разом із содою та поступово введіть у сирну масу. Тісто може бути липким — це нормально.
Залишаємо на 15 хвилин «відпочити».
Приготуйте основу. На аркуші пергаменту, злегка присипаному борошном, розкачайте тісто у коло. Залишайте краї трохи товстішими.
Сформуйте начинку. Змастіть основу песто, щедро посипте тертим сиром.
Томати наріжте кружальцями та викладіть зверху — що більше кольорів, то ефектніший вигляд.
Посипте спеціями та збризніть оливковою олією.
Краї тіста загорніть всередину та змастіть жовтком.
Випікайте 25 хв у духовці за 170°C.
Подавання
Галета чудова у гарячому та холодному вигляді. До неї підійде:
зелений салат із оливковою олією,
келих білого вина,
ароматний чай з травами.
Її текстура — баланс між соковитими томатами та легким хрустом сирного тіста, а аромат песто перетворює звичайний день на маленький гастрономічний ритуал.
Якщо ви шукали ідеальний рецепт для вихідних, вечері з друзями чи просто моментів, коли хочеться чогось теплого та красивого — ця галета стане вашим порятунком.