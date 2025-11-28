ТСН у соціальних мережах

Галета з томатами на сирному тісті: цікавий рецепт

У світі, де кулінарні тенденції змінюються швидше, ніж сторіз у соцмережах, залишається одна річ, якій ми беззастережно вірні — прості страви, які дарують відчуття затишку.

Галета з томатами на сирному тісті

Саме такою є соковита галета з томатами на сирному тісті — рецепт, яким поділилася фудблогерка annasimiachko, та який вже встиг підкорити кухні та серця тих, хто хоч раз її спробував.

Це домашня французька класика у переосмисленому українському виконанні: легке, еластичне сирне тісто, солодкі стиглі томати, ароматний песто та м’якість сиру.

Інгредієнти

Тісто

  • кисломолочний сир 200 г

  • яйце 1 шт.

  • сметана

  • рисове борошно 100 г

  • пшеничне борошно 100 г

  • сода 1 ч. л

  • сіль ½ ч. л

Начинка

  • твердий сир або сулугуні 100 г

  • стиглі томати 3 шт.

  • песто 2–3 ч. л

  • спеції: чорний перець, сушений базилік або італійські трави

  • оливкова олія

  • жовток 1 шт.

Приготування

  1. Замішайте тісто. Змішайте сир, яйце, сметану та сіль до однорідності.

  2. Просійте два види борошна разом із содою та поступово введіть у сирну масу. Тісто може бути липким — це нормально.

  3. Залишаємо на 15 хвилин «відпочити».

  4. Приготуйте основу. На аркуші пергаменту, злегка присипаному борошном, розкачайте тісто у коло. Залишайте краї трохи товстішими.

  5. Сформуйте начинку. Змастіть основу песто, щедро посипте тертим сиром.

  6. Томати наріжте кружальцями та викладіть зверху — що більше кольорів, то ефектніший вигляд.

  7. Посипте спеціями та збризніть оливковою олією.

  8. Краї тіста загорніть всередину та змастіть жовтком.

  9. Випікайте 25 хв у духовці за 170°C.

Подавання

Галета чудова у гарячому та холодному вигляді. До неї підійде:

  • зелений салат із оливковою олією,

  • келих білого вина,

  • ароматний чай з травами.

Її текстура — баланс між соковитими томатами та легким хрустом сирного тіста, а аромат песто перетворює звичайний день на маленький гастрономічний ритуал.

Якщо ви шукали ідеальний рецепт для вихідних, вечері з друзями чи просто моментів, коли хочеться чогось теплого та красивого — ця галета стане вашим порятунком.

