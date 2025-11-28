- Дата публікації
Шанувальники в захваті від нової сумки принцеси Кейт: який вигляд має модний аксесуар
Учора принцеса Уельська Кейт відвідала Центр Анни Фрейд у Лондоні, і ми звернули увагу, що на публіці вона з’явилася з новим стильним аксесуаром.
Як завжди, дружина принца Вільяма мала стильний та ефектний вигляд. Вона одягла картату сукню довжини міді Emilia Wickstead, зшиту на замовлення, взула сірі туфлі-човники з антрацитової тисненої шкіри від Boss і доповнила образ коричневою сумкою Small Hudson від люксового британського бренду DeMellier у відтінку «замша мокко».
Сумка має дуже стильний вигляд і в соцмережах пишуть компліменти принцесі за цей образ.
Принцеса Уельська завершила лук овальними сережками-підвісками із сапфірами та діамантами, заручальною каблучкою із сапфіром, а також іншою своєю каблучкою із сапфіром, яку подарував їй принц Вільям у період, коли Кейт проходила лікування від раку.