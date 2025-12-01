ТСН в социальных сетях

В Украине запустили жилищные ваучеры на 2 млн грн — кто сможет воспользоваться

Новый механизм должен обеспечить помощь для ветеранов, которые лишились дома из-за оккупации.

В Украине запустили жилищные ваучеры на 2 млн грн — кто сможет воспользоваться

Жилой ваучер в Действии. / © ТСН

В Украине стартовала новая государственная программа поддержки для ветеранов, вынужденно покинувших свои дома из-за оккупации. Ветераны со статусом внутренне перемещенных лиц, которые выехали с временно оккупированных территорий, могут оформить жилищный ваучер на 2 млн грн в приложении «Дія».

Об этом говорится в сообщении сервиса государственных услуг «Дія».

Этот ваучер является сертификатом, который позволяет:

  • купить готовое жилье;

  • инвестировать в новостройку;

  • оформить ипотеку

Кто может подать заявление

Податься могут ветераны, которые одновременно отвечают следующим критериям:

  • имеют статус ВПЛ;

  • имеют статус УБД или ЛИВВ (независимо от того, когда он получен — во время АТО/ООС или после начала полномасштабной войны);

  • имеют зарегистрированное место жительства на временно оккупированной территории;

  • проживают на подконтрольной территории и не имеют там собственного жилья (исключение — незакрытая ипотека или жилье в зоне активных боевых действий);

  • не получали компенсацию за уничтоженное имущество по программе «єВідновлення» и не подавались на другие жилищные программы.

Эти требования также распространяются на членов семьи — супруга/супругу и детей.

Жилищный ваучер не заменяет компенсацию за разрушенное жилье на ВОТ и не требует отмены права собственности или дополнительных проверок.

Как будет работать программа

Подача заявки происходит через «Дію». Средства будут выплачиваться безналично — непосредственно продавцу жилья или банку, что обеспечит прозрачность и контроль целевого использования. Дату начала выплат объявят дополнительно.

Если в одной семье несколько ветеранов-ВПЛ с ВОТ, их ваучеры можно объединить и использовать вместе.

Также отмечается, что программа работает на базе Государственного реестра поврежденного и уничтоженного имущества, а партнерами являются Фонд Евразия, Фонд Восточная Европа и Всемирный банк (проект HOPE).

Напомним, ранее уже говорилось, что в Украине стартует новая программа для переселенцев с временно оккупированных территорий. Жилищный ваучер на 2 миллиона гривен дает возможность купить квартиру, инвестировать в строительство, сделать первый взнос или выплатить ипотеку — и все это на протяжении 5 лет.

