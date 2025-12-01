- Дата публикации
В Украине запустили жилищные ваучеры на 2 млн грн — кто сможет воспользоваться
Новый механизм должен обеспечить помощь для ветеранов, которые лишились дома из-за оккупации.
В Украине стартовала новая государственная программа поддержки для ветеранов, вынужденно покинувших свои дома из-за оккупации. Ветераны со статусом внутренне перемещенных лиц, которые выехали с временно оккупированных территорий, могут оформить жилищный ваучер на 2 млн грн в приложении «Дія».
Об этом говорится в сообщении сервиса государственных услуг «Дія».
Этот ваучер является сертификатом, который позволяет:
купить готовое жилье;
инвестировать в новостройку;
оформить ипотеку
Кто может подать заявление
Податься могут ветераны, которые одновременно отвечают следующим критериям:
имеют статус ВПЛ;
имеют статус УБД или ЛИВВ (независимо от того, когда он получен — во время АТО/ООС или после начала полномасштабной войны);
имеют зарегистрированное место жительства на временно оккупированной территории;
проживают на подконтрольной территории и не имеют там собственного жилья (исключение — незакрытая ипотека или жилье в зоне активных боевых действий);
не получали компенсацию за уничтоженное имущество по программе «єВідновлення» и не подавались на другие жилищные программы.
Эти требования также распространяются на членов семьи — супруга/супругу и детей.
Жилищный ваучер не заменяет компенсацию за разрушенное жилье на ВОТ и не требует отмены права собственности или дополнительных проверок.
Как будет работать программа
Подача заявки происходит через «Дію». Средства будут выплачиваться безналично — непосредственно продавцу жилья или банку, что обеспечит прозрачность и контроль целевого использования. Дату начала выплат объявят дополнительно.
Если в одной семье несколько ветеранов-ВПЛ с ВОТ, их ваучеры можно объединить и использовать вместе.
Также отмечается, что программа работает на базе Государственного реестра поврежденного и уничтоженного имущества, а партнерами являются Фонд Евразия, Фонд Восточная Европа и Всемирный банк (проект HOPE).
Напомним, ранее уже говорилось, что в Украине стартует новая программа для переселенцев с временно оккупированных территорий. Жилищный ваучер на 2 миллиона гривен дает возможность купить квартиру, инвестировать в строительство, сделать первый взнос или выплатить ипотеку — и все это на протяжении 5 лет.