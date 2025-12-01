"Динамо" програло найгіршій команді УПЛ у першому матчі під керівництвом Костюка

"Динамо" – "Полтава" / facebook.com/SCPoltava

Реклама

"Динамо" програло "Полтаві" в домашньому матчі 14-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві завершився з рахунком 1:2 .

На 45+1-й хвилині гості сенсаційно відкрили рахунок – Володимир Одарюк вразив ворота Руслана Нещерета після передачі Дениса Галенкова.

У другому таймі полтавці збільшили свою перевагу в рахунку – на 73-й хвилині після розіграшу кутового відзначився Євген Місюра.

Реклама

На 79-й хвилині "біло-сині" скоротили відставання – Олександр Яцик забив головою після навісу з лівого флангу, який виконав Богдан Редушко. Однак уникнути поразки чинному чемпіону України не вдалося.

Цей поєдинок став першим біля керма "Динамо" для виконувача обов'язків головного тренера Ігоря Костюка, який очолив команду після звільнення Олександра Шовковського.

Огляд матчу "Динамо" – "Полтава"

Буде додано незабаром.

Для "Динамо" це четверта поспіль поразка в УПЛ. До цього кияни програли донецькому "Шахтарю" (1:3), поступилися черкаському ЛНЗ (0:1) та зазнали поразки від ковалівського "Колоса" (1:2).

Реклама

"Динамо" (20 очок) залишається на сьомому місці в таблиці УПЛ. "Полтава" (9 балів) перебуває на останній сходинці.

У наступному турі чемпіонату України кияни 6 грудня зустрінуться з "Кудрівкою", а полтавці 8 грудня позмагаються з "Епіцентром".

Раніше повідомлялося, що ТЦК мобілізував відомого ексфутболіста "Динамо" та збірної України.