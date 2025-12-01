В ЕС рассчитывают на Китай для достижения перемирия Украины и России - подробности

Президент Китая Си Цзиньпин / © Associated Press

Францияожидает, что Пекин сможет повлиять на Москву и способствовать договоренности о прекращении боевых действий в Украине.

Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире BFMTV.

«Мы рассчитываем на Китай, чтобы он повлиял на Россию, чтобы РФ и Путин наконец решились на перемирие», — сказал Барро.

По словам французского министра, Париж надеется, что Пекин сможет стать посредником в процессе стабилизации ситуации и будет способствовать дипломатическим усилиям по прекращению войны в Украине.

Барро подчеркнул важность международного давления на Москву для достижения результата: «Мы считаем, что привлечение ключевых партнеров, в частности Китая, является необходимым для прогресса в переговорах».

Заявление прозвучало на фоне недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж, где его принимал президент Франции Эммануэль Макрон. Во время встречи стороны обсудили текущую ситуацию с безопасностью, дипломатические инициативы и пути усиления международной поддержки Украины.

Министр иностранных дел Франции отметил, что страна продолжает работу над мобилизацией партнеров для активного дипломатического давления на Россию, чтобы способствовать скорейшему прекращению боевых действий и защиты гражданского населения.

«Франция будет делать все от нее зависящее, чтобы поддержать мирный процесс и привлечь к нему как можно больше международных партнеров», — добавил Барро.

Напомним, ранее мы писали о том, что секретарь СНБО Рустем Умеров встретится с президентом Владимиром Зеленским в Париже уже в понедельник, 1 декабря, чтобы предоставить подробный отчет о пятичасовой встрече.

Кроме того, Китай заявил о своей поддержке мирных переговоров для урегулирования «украинского кризиса» — так официальный Пекин называет войну, развязанную Россией против Украины.