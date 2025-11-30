Переговоры в Майами: Умеров доложил Зеленскому о результате

Президент Владимир Зеленский и секретарь СНБО Рустем Умеров. Архивное фото / © Владимир Зеленский

Реклама

Секретарь СНБО и глава украинской делегации на переговорах в Майами (Флорида) с США Рустем Умеров доложил президенту Владимиру Зеленскому о результате переговоров.

Об этом Умеров написал в Telegram.

«Доложил президенту Украины об итогах переговоров в Соединенных Штатах. Есть существенное продвижение в продвижении достойного мира и сближении наших позиций с американской стороной», — отметил он.

Реклама

По словам Умерова, ключевые цели украинской стороны на переговорах — безопасность, суверенитет и надежный мир. Он заверил, что эти цели остаются неизменными и делятся американской стороной.

«Впереди — продолжение консультаций и работа над согласованием совместного рамочного решения», — подытожил секретарь СНБО.

Умеров докладывает Зеленскому по телефону / © Рустем Умеров

Напомним, что на переговорах во Флориде украинскую делегацию на этот раз возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров. Американскую сторону представляют госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и советник Трампа и его зять Джаред Кушнер.

Перед стартом переговоров Марко Рубио заявил, что завершение войны должно обеспечить Украине долгосрочную безопасность и возможность развития.

Реклама

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, участвующий в переговорах в Майами, рассказал о деталях встречи.

По информации WSJ, на переговорах в Майами делегации обсуждали проведение выборов в Украине.

Первые заявления Рубио и Умерова после переговоров читайте по ссылке.