Переговоры в Майами: Умеров доложил Зеленскому о результате
Умеров после завершения переговоров заявил о «существенном продвижении в продвижении достойного мира».
Секретарь СНБО и глава украинской делегации на переговорах в Майами (Флорида) с США Рустем Умеров доложил президенту Владимиру Зеленскому о результате переговоров.
Об этом Умеров написал в Telegram.
«Доложил президенту Украины об итогах переговоров в Соединенных Штатах. Есть существенное продвижение в продвижении достойного мира и сближении наших позиций с американской стороной», — отметил он.
По словам Умерова, ключевые цели украинской стороны на переговорах — безопасность, суверенитет и надежный мир. Он заверил, что эти цели остаются неизменными и делятся американской стороной.
«Впереди — продолжение консультаций и работа над согласованием совместного рамочного решения», — подытожил секретарь СНБО.
Напомним, что на переговорах во Флориде украинскую делегацию на этот раз возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров. Американскую сторону представляют госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и советник Трампа и его зять Джаред Кушнер.
Перед стартом переговоров Марко Рубио заявил, что завершение войны должно обеспечить Украине долгосрочную безопасность и возможность развития.
Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, участвующий в переговорах в Майами, рассказал о деталях встречи.
По информации WSJ, на переговорах в Майами делегации обсуждали проведение выборов в Украине.
Первые заявления Рубио и Умерова после переговоров читайте по ссылке.