- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1332
- Время на прочтение
- 2 мин
Переговоры в Майами: делегации обсуждают проведение выборов в Украине и не только — WSJ
Гольф-дипломатия во Флориде: СМИ узнали, что требуют Украины на переговорах Кушнер, Рубио и Уиткофф.
Высокопоставленные должностные лица администрации Трампа встречаются с украинскими переговорщиками во Флориде в воскресенье, 30 ноября, чтобы продолжить мирные переговоры.
О первых деталях переговоров пишет The Wall Street Journal.
По словам высокопоставленного чиновника администрации США, переговоры будут касаться:
срока проведения выборов в Украине,
возможности обмена территориями между Россией и Украиной,
других вопросов, которые остаются нерешенными между Белым домом и Киевом, пока они стремятся достичь согласия относительно условий предложенного мирного соглашения.
К государственному секретарю Марко Рубио присоединились специальный посланник Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Они встретились с украинской делегацией во главе с Рустемом Умеровым, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, в Shell Bay — гольф-курорте Уиткоффа во Флориде.
Высокопоставленный чиновник администрации Трампа заявил, что Уиткофф и Кушнер планируют позже отправиться в Москву, чтобы продолжить переговоры с Россией.
Рубио заявил журналистам в начале встречи, что целью переговоров является «обеспечение прекращения войны, которая оставляет Украину суверенной и независимой, а также дает ей возможность для подлинного процветания».
Переговоры во Флориде состоялись после недель дипломатии и переговоров после того, как предложение США о мирном плане попало в интернет. Критики заявили, что утечка плана в значительной степени способствует России, что вызвало широкую обеспокоенность в Киеве и среди ближайших союзников Украины в Европе.
Рубио провел первый раунд переговоров с украинскими чиновниками в Женеве на прошлой неделе, и обе стороны заявили, что добились прогресса во взаимоприемлемом мирном предложении.
На воскресной встрече во Флориде Умеров поблагодарил Трампа и его команду за их усилия.
Когда Умеров в прошлом месяце встретился с Уиткоффом и Кушнером в Майами для обсуждения первоначального предложенного 28-пунктного плана, он прямо заявил, что соглашение предпочитает Россию, а не Украину.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил переговоры, заявив, что «американская сторона демонстрирует конструктивный подход, и в ближайшие дни можно конкретизировать шаги, чтобы определить, как довести войну до достойного конца».
На пресс-конференции в четверг диктатор России Владимир Путин четко объяснил, чего он ожидает.
«Когда украинские войска оставят удерживаемые ими территории, тогда боевые действия прекратятся», — сказал Путин. «Если нет, то мы добьемся этого военным путем».