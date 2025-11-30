Специальный посланник Стив Уиткофф (слева), государственный секретарь Марко Рубио (в центре) и Джаред Кушнер принимают участие в встрече с украинскими чиновниками в воскресенье, 30 ноября / © Associated Press

Высокопоставленные должностные лица администрации Трампа встречаются с украинскими переговорщиками во Флориде в воскресенье, 30 ноября, чтобы продолжить мирные переговоры.

О первых деталях переговоров пишет The Wall Street Journal.

По словам высокопоставленного чиновника администрации США, переговоры будут касаться:

срока проведения выборов в Украине,

возможности обмена территориями между Россией и Украиной,

других вопросов, которые остаются нерешенными между Белым домом и Киевом, пока они стремятся достичь согласия относительно условий предложенного мирного соглашения.

К государственному секретарю Марко Рубио присоединились специальный посланник Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Они встретились с украинской делегацией во главе с Рустемом Умеровым, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, в Shell Bay — гольф-курорте Уиткоффа во Флориде.

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа заявил, что Уиткофф и Кушнер планируют позже отправиться в Москву, чтобы продолжить переговоры с Россией.

Рубио заявил журналистам в начале встречи, что целью переговоров является «обеспечение прекращения войны, которая оставляет Украину суверенной и независимой, а также дает ей возможность для подлинного процветания».

Переговоры во Флориде состоялись после недель дипломатии и переговоров после того, как предложение США о мирном плане попало в интернет. Критики заявили, что утечка плана в значительной степени способствует России, что вызвало широкую обеспокоенность в Киеве и среди ближайших союзников Украины в Европе.

Рубио провел первый раунд переговоров с украинскими чиновниками в Женеве на прошлой неделе, и обе стороны заявили, что добились прогресса во взаимоприемлемом мирном предложении.

На воскресной встрече во Флориде Умеров поблагодарил Трампа и его команду за их усилия.

Когда Умеров в прошлом месяце встретился с Уиткоффом и Кушнером в Майами для обсуждения первоначального предложенного 28-пунктного плана, он прямо заявил, что соглашение предпочитает Россию, а не Украину.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил переговоры, заявив, что «американская сторона демонстрирует конструктивный подход, и в ближайшие дни можно конкретизировать шаги, чтобы определить, как довести войну до достойного конца».

На пресс-конференции в четверг диктатор России Владимир Путин четко объяснил, чего он ожидает.

«Когда украинские войска оставят удерживаемые ими территории, тогда боевые действия прекратятся», — сказал Путин. «Если нет, то мы добьемся этого военным путем».