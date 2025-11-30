"Больше склонны к миру": Турция прокомментировала перспективы перемирия между Украиной и РФ

Хакон Фидан / © Associated Press

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что после четырех лет полномасштабной войны Украина и Россия демонстрируют большую готовность к мирным договоренностям. По его словам, в Москве также якобы готовы к прекращению боевых действий при определенных условиях.

Об этом он сказал в интервью Welt am Sonntag.

По словам турецкого министра, война показала обеим сторонам "масштабы потерь и разрушений", а также пределы их возможностей.

"После четырех лет изнурительной войны стороны больше подвержены миру, чем раньше", - сказал Фидан.

Он также утверждает, что Владимир Путин якобы "готов согласиться" на прекращение огня и широкое мирное соглашение - однако только "при определенных условиях". Какие именно – не уточняется.

Фидан добавил, что эти условия были донесены и украинской стороне, а Турция принимает участие в обсуждении отдельных аспектов.

Вопросы гарантий безопасности

Министр подчеркнул, что ключевым элементом гарантий безопасности для Украины сейчас являются обязательства США, которые он сравнил со статьей 5 НАТО. Дополнительным фактором является сохранение боеспособности ВСУ и их потенциал.

В то же время Россия рассматривает ограничение численности украинской армии как часть собственных гарантий.

Ранее сообщалось, что во Флориде стартовала встреча делегаций Украины и США. Украинскую делегацию на этот раз возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров, заменивший отстраненного от должности руководителя ОП Андрея Ермака. Американскую сторону представляют госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента Дональда Трампа Ричард Виткофф и советник президента Джаред Кушнер. Сторону США представляют госсекретарь Марк Рубио, специальный посланник Стив Виткофф, а также советник Трампа Джаред Кушнер.