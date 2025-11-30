ТСН в социальных сетях

У берегов Африки начал тонуть танкер, который заходил в российские порты: видео

После визита в Россию танкер M/T MERSİN отправился в Африку, где длительное время находился без движения.

Танкер M/T MERSİN

Танкер M/T MERSİN / © скриншот с видео

У берегов Сенегала, что на западе Африки, начал тонуть нефтяной танкер, принадлежащий турецкой компании Beşiktaş Denizcilik. Ранее он неоднократно заходил в российские порты.

Об инциденте сообщило агентство Deniz Haber.

Известно, что судно в августе этого года посещало российский порт Тамань, а ранее неоднократно заходило в порт Новороссийск.

После визита в Россию танкер M/T MERSİN отправился в Африку, где длительное время находился без движения.

По данным портала, судно было построено в 2009 году. Танкер ходит под флагом Панамы.

Длина танкера M/T MERSİN составляет 183 метра, ширина — 32 метра. Его грузоподъемность — 50 тысяч тонн сырой нефти.

Deniz Haber предполагает, что танкер у побережья Сенегала могли атаковать «украинские дроны» на том основании, что он перевозил российскую нефть.

Такое предположение выглядит маловероятным, учитывая то, что расстояние до этой африканской страны по морю от Украины составляет 9-10 тысяч километров.

Пока неизвестно, что именно вызвало аварию.

Напомним, накануне, 29 ноября, в Черном море недалеко от турецкого побережья почти одновременно взорвались и загорелись два танкера, которые находились под международными санкциями из-за перевозки российской нефти.

Впоследствии источники в СБУ сообщили, что именно морские дроны украинской спецслужбы поразили два подсанкционных нефтяных танкера российского «теневого флота».

