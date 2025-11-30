В Раде предлагают новый способ повысить зарплату учителям

Украинским учителям повысят зарплату / © Unsplash

В Верховной Раде предлагают ввести единый должностной оклад для учителей в размере трех минимальных заработных плат, то есть 25 941 грн. Однако при этом планируется увеличить норму нагрузки для учителей до 22 часов в неделю.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook член комитета по вопросам образования, науки и инноваций, народный депутат Роман Грищук.

По его словам, в проекте бюджета на 2026 год, поданном к первому чтению в Верховной Раде, заложена существенная сумма на повышение зарплаты учителям (+53 млрд грн).

Однако эти средства не включают в образовательную субвенцию, поэтому механизм их распределения, по словам нардепа, «пока непонятен». Кроме того, эта сумма не позволяет обеспечить учителей тремя минимальными зарплатами.

Роман Грищук отметил, что для того, чтобы реализовать идею введения единого оклада в размере трех минимальных зарплат нужно:

добавить к 53 млрд еще +14 млрд грн на заработные платы учителей;

изменить нагрузку на ставку;

сгруппировать надбавки.

«После этих изменений каждая категория учителей будет получать больше за час работы, чем сейчас, и больше, чем при сохранении действующей системы», — заверил нардеп.

Роман Грищук добавил, что от единого должностного оклада для всех учителей (25 941 грн) будут начисляться надбавки:

за стаж;

за сертификацию;

за тип заведения образования;

коэффициенты за административные должности;

мотивационная надбавка до 20% (за классное руководство, проверку тетрадей, звание, подготовку олимпиадников).

местная надбавка, которую громада устанавливает самостоятельно и которая не меняется.

«Кроме увеличения суммы в бюджет первого чтения, нужно перейти с нагрузки 18 часов на ставку до 22. Большинство учителей и так работают 20-30 часов, а молодые — даже более 30. И даже если кто-то имеет 18 часов и останется с ними, оплата в новой системе будет существенно выше», — добавил Роман Грищук.

По его словам, сейчас Рада имеет два варианта действий: оставить то, что есть в первом чтении (с повышением зарплат, но без изменения системы и без гарантированных трех минимальных зарплат) или добавить необходимую сумму и перейти на новую систему оплаты.

От идеи срочных договоров, которые, по словам Грищука, «вызвали огромное сопротивление и недоверие из-за рисков злоупотребления на местах», в профильном комитете Рады отказались.

«Эта идея изъята из предложений и из повестки дня. Проще говоря: этого не будет», — написал нардеп.

Напомним, ранее министр образования и науки Украины Оксен Лисовой официально опроверг информацию, которая распространяется в сети, о якобы отсутствии средств на повышение заработной платы педагогическим работникам в проекте Государственного бюджета на 2026 год.