Уиткофф удивил оценкой переговоров с Украиной, какие сигналы прозвучали на самом деле
Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф назвал переговоры с украинской делегацией во Флориде "положительными".
Спецпосланник Трампа Стив Виткофф заявил о "положительном" прогрессе в переговорах с украинской делегацией во Флориде.
Об этом сообщил корреспондент "Суспільного".
Переговоры между представителями Украины и США в Майами продолжались около двух часов и находятся на перемене, сообщает корреспондентка. Работа делегаций продолжится после паузы.
Ранее участвующий в переговорах первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица охарактеризовал встречу как конструктивную.
Украинскую делегацию на этот раз возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров. С американской стороны участвуют госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и советник Трампа Джаред Кушнер.
Перед началом переговоров Марко Рубио подчеркнул, что главным условием завершения войны должна быть гарантия долговременной безопасности Украины и возможности ее развития.