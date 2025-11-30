Уиткофф удивил оценкой переговоров с Украиной, какие сигналы прозвучали на самом деле

Стив Уиткофф / © Getty Images

Спецпосланник Трампа Стив Виткофф заявил о "положительном" прогрессе в переговорах с украинской делегацией во Флориде.

Об этом сообщил корреспондент "Суспільного".

Переговоры между представителями Украины и США в Майами продолжались около двух часов и находятся на перемене, сообщает корреспондентка. Работа делегаций продолжится после паузы.

Ранее участвующий в переговорах первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица охарактеризовал встречу как конструктивную.

Украинскую делегацию на этот раз возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров. С американской стороны участвуют госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и советник Трампа Джаред Кушнер.

Перед началом переговоров Марко Рубио подчеркнул, что главным условием завершения войны должна быть гарантия долговременной безопасности Украины и возможности ее развития.