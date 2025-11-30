ТСН в социальных сетях

3039
1 мин

Переговоры в Майами: Кислица о деталях встречи с Рубио и зятем Трампа

Украинская делегация оценила встречу с делегацией США как «хорошее начало».

Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Переговоры Украина-США в Майами

Переговоры Украина-США в Майами / © Twitter/Сергей Кислица

Встреча делегаций Украины и США по прекращению войны с РФ сейчас конструктивна.

Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, участвующий в переговорах в Майами.

«Это было хорошее начало текущей встречи. Очень увлекательная и пока конструктивная», — сообщил Кислица в соцсети Х.

По его словам, на переговорах царит «теплая атмосфера, способствующая потенциальному прогрессивному результату».

Также Кислица поблагодарил госсекретаря США Марка Рубио за «великолепное руководство», а зятя Трампа Джареда Кушнера, который тоже участвует в переговорах, за «отношение и то, как он излагает свое видение».

Напомним, что на переговорах во Флориде украинскую делегацию на этот раз возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров. Американскую сторону представляют госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и советник Трампа и его зять Джаред Кушнер.

Перед стартом переговоров Марко Рубио заявил, что завершение войны должно обеспечить Украине долгосрочную безопасность и возможность развития.

