Переговоры в Майами: команда Трампа хочет «закрыть все вопросы с Киевом» сегодня

В Майами начались переговоры между делегациями США и Украины / © Associated Press

Реклама

Последний день осени 2025 может стать решающим для формирования окончательного вида мирного предложения от США. В Майами, на территории эксклюзивного гольф-клуба Shell Bay, начались интенсивные переговоры между украинской делегацией и представителями Дональда Трампа. Цель встречи — финализировать договоренности перед тем, как американские посланники отправятся в Москву.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на должностных лиц обеих стран.

Новый глава делегации и «домашнее задание»

Планировалось, что переговоры будет вести руководитель офиса президента Андрей Ермак, однако после его громкой отставки с этой должности и обысков ситуация изменилась. Украинскую команду в Майами возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров. В состав делегации также вошли посол Украины в США Ольга Стефанишина, заместитель главы МИДа Сергей Кислица, начальник Генштаба ВСУ генерал Андрей Гнатов и представители украинской разведки.

Реклама

С американской стороны присутствуют госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента США Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Именно два последних, как ожидается, уже во вторник, 2 декабря, повезут согласованный документ в Москву кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Два камня преткновения

По данным источников, в предыдущих раундах в Женеве стороны достигли согласия почти по всем вопросам, кроме двух критических пунктов: территорий и гарантий безопасности . Белый дом настроен закрыть эти пробелы именно сегодня.

«Украинцы знают, чего мы от них ждем», — заявил чиновник США.

Американская сторона надеется, что наличие ясного взаимопонимания между Вашингтоном и Киевом станет сильным аргументом в разговоре с Путиным. Сам «мирный план» уже претерпел существенные изменения в течение нескольких дней переговоров, чтобы стать более приемлемым для Киева.

Реклама

Тем временем Кремль продолжает повышать ставки. Несмотря на попытки украинцев внести правки в первоначальный план из 28 пунктов, Москва ставит под сомнение свою готовность принять условия плана Трампа. Путин в очередной раз заявил о намерениях захватить все территории , на которые претендует Россия, мирным путем или силой.