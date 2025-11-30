"Не отправлять в мясорубку": экс-командующий армией США о двух проблемах Сил обороны

Бен Ходжес / © Associated Press

Нехватка людей и отсутствие дальнобойного оружия являются двумя крупнейшими проблемами украинской армии.

Такое мнение высказал бывший командующий армией США в Европе, военный эксперт Бен Ходжес, передают Новости.LIVE.

«Я вижу две ключевые проблемы (украинская армия — Ред.). Первая это, конечно, вопрос человеческого ресурса. И тут правительство должно заслужить доверие украинских семей, доказать, что мужчины и женщины не будут отправлять в мясорубку, пока они не будут должным образом подготовлены, обеспечены и направлены в боеспособные подразделения. Семья должна быть уверена, что их близкие получат подготовку и оснащение перед боем. Это долг государства», — говорит Ходжес.

Вторая проблема — защита энергетической и гражданской инфраструктуры от постоянных российских атак.

По мнению Ходжеса, «лучше попасть в лучника, чем сбивать стрелы».

«То есть уничтожать места запуска дронов или их производство важнее, чем перехватывать каждый отдельный дрон. И средства дальнего поражения тоже играют здесь ключевую роль», — объяснил он.

Ранее Бен Ходжес оценил угрозу Третьей мировой на фоне регулярных пролетов российских дронов по странам Европы.