"Не отправлять в мясорубку": экс-командующий армией США о двух проблемах Сил обороны
Экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес назвал две ключевые проблемы украинской армии.
Нехватка людей и отсутствие дальнобойного оружия являются двумя крупнейшими проблемами украинской армии.
Такое мнение высказал бывший командующий армией США в Европе, военный эксперт Бен Ходжес, передают Новости.LIVE.
«Я вижу две ключевые проблемы (украинская армия — Ред.). Первая это, конечно, вопрос человеческого ресурса. И тут правительство должно заслужить доверие украинских семей, доказать, что мужчины и женщины не будут отправлять в мясорубку, пока они не будут должным образом подготовлены, обеспечены и направлены в боеспособные подразделения. Семья должна быть уверена, что их близкие получат подготовку и оснащение перед боем. Это долг государства», — говорит Ходжес.
Вторая проблема — защита энергетической и гражданской инфраструктуры от постоянных российских атак.
По мнению Ходжеса, «лучше попасть в лучника, чем сбивать стрелы».
«То есть уничтожать места запуска дронов или их производство важнее, чем перехватывать каждый отдельный дрон. И средства дальнего поражения тоже играют здесь ключевую роль», — объяснил он.
