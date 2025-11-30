- Дата публикации
Сколько стоит купить дом в Киеве: цены вас удивят
Где продают самое дорогое жилье и можно купить до $200 тысяч.
Самое дорогое жилье в Украине сосредоточено в Киеве и пригороде — именно в Киевской области предлагают дома по самым высоким ценам. В то же время, столица остается лидером по стоимости среди всех областных центров.
Сайт ТСН.ua рассказывает, сколько стоит купить дом в Киеве и Киевской области — цены вас удивят.
Сколько стоит купить дом в Киевской области
По данным популярного сайта по поиску недвижимости, абсолютными лидерами стоимости домов являются села вокруг Киева. Медианная цена составляет 4,8 млн. грн/114 тыс. долларов.
Покупка дома дороже всего обойдется в таких населенных пунктах Киевщины:
Плюты (Обуховский район, 17,3 км до Киева) — 47,5 млн грн/1 127 тыс. долларов
Козин (Обуховский район, 15 км до Киева) — 39,6 млн грн/939 тыс. долларов
Лебедевка (Вышгородский район, 18 км до Киева) — 31,3 млн грн/743 тыс. долларов
Лесники (Обуховский район, 23 км до Киева) — 25 млн грн/593 тыс. долларов
Козинцы (Бучанский район, 50 км до Киева) — 20,5 млн грн/487 тыс. долларов
В списке также Романков, Ходосовка, Мощун, Кременище и Великие Дмитриевичи с ценами от 344 до 418 тысяч долларов.
В Киеве медианная цена на частные дома составляет 9,6 млн грн/228 тыс. долларов.
Самые дорогие дома в Киеве
Дороже всего, что предлагают приобрести на рынке недвижимости сейчас, по крайней мере в открытом доступе, это особняк в Печерском районе Киева, микрорайон Зверинец.
Общая площадь дома 1399,7 квадратных метров. Здесь три этажа, девять комнат, участок 10 соток. Легче перечислить, чего нет в доме, чем есть. Новый владелец получит жилье с дорогим ремонтом, бассейном, сауной, музыкальной комнатой-студией, детский этаж, огромную кухню и столовую с лифтом, комнаты для персонала, отдельно сигнализацию на каждую комнату и прочее.
Стоимость дома — 9 134 691 долларов или 388,6 млн грн. Кстати, средняя зарплата в Украине сегодня составляет 26 500 грн. Для того чтобы приобрести этот дом, придется откладывать всю зарплату более 14 тысяч лет.
Еще один, самый дорогой дом, но уже в Киевской области, продается в «Конча-Заспе», село Козин. Он трехэтажный имеет семь комнат, общая площадь 950 квадратных метров. В объявлении говорится, что это роскошное имение премиум-класса с выходом на Днепр, причалом и авторским дизайном в классическом стиле. Цена — 8 094 030 долларов /344,4 млн гривен. На такое жилье украинцу со средней зарплатой придется откладывать чуть меньше — 13 тысяч лет.
Что можно приобрести до 200 тысяч долларов
До 200 тысяч долларов/8,43 млн гривен в Киевской области можно приобрести большой дом со «свежим» ремонтом, укомплектованный мебелью и техникой.
Например, на Петропавловской Борщаговке в Киеве продается новый двухэтажный четырехкомнатный дуплекс с участком 2,5 сотки и дизайнерским ремонтом. Площадь дома — 125 квадратных метров.
За ту же цену в Буче можно приобрести боковой двухэтажный таунхаус площадью 97,5 квадратных метров с участком 1,82 сотки. Здесь два этажа, четыре комнаты, также сделан новый дизайнерский ремонт.
В Новых Петровцах за 200 тысяч долларов выставлен на продажу двухэтажный дом с гаражом и участком в 10 соток. Площадь дома 185 квадратных метров, здесь три комнаты и ремонт. Он укомплектован всей необходимой для жизни мебелью и техникой.
В Киеве за такие деньги, например, можно приобрести двухэтажный таунхаус с участком в три сотки в Соломенском районе. Площадь дома — 190 квадратов, здесь три комнаты и свежий ремонт.
Всего в Киеве и пригороде выставлено на продажу более 1100 домов стоимостью от 150 до 200 тысяч долларов. Варианты разные — и с ремонтом, и с голыми стенами после застройщика.
Дома до 100 тысяч долларов
До 100 тысяч долларов в Киевской области тоже много предложений по продаже домов — более трех тысяч вариантов. Однако большинство из них без ремонта или с ремонтом, но без мебели и техники.
К примеру, в Борисполе за 100 тысяч долларов продается одноэтажный дом площадью 85 квадратных метров. Он новый, со свежим ремонтом, но без мебели и техники. В доме три комнаты и участок в пять соток.
В Гостомеле по такой же цене можно приобрести одноэтажный дом с ремонтом, мебелью и техникой. Общая площадь 129,2 квадратных метра, в нем три комнаты.
В Дарницком районе Киева за 98 тысяч долларов продается двухэтажный дом площадью 83 квадратных метра. В нем четыре комнаты, участок в пять соток. Ремонт, мебель и техника в нем есть, однако они не современны. Автор объявления называет дом дачей.